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Лига Чемпионов
Селтик
18.09.2024 22:00 – FT 5 : 1
Слован Братислава
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:58
521
0

Украинец привез пенальти. Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы

У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко

18 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:58
521
0
Украинец привез пенальти. Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко (в темной футболке)

Вечером 18 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы (5:1)

У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко, после чего был заменен.

Он запомнился тем, что на 56-й минуте, выбивая мяч, попал по ноге соперника и привез пенальти в ворота своей команды – счет стал 0:3.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября

Селтик (Шотландия) – Слован Братислава (Словакия) – 5:1

Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (пен), Маеда, 70, Ида, 87 – Виммер, 61

Селтик: Шмейхель, Тейлор, Скейлз, Картер-Викерс (Трасти, 85), Джонстон (Ралстон, 77), Хатате (Паулу Бернарду, 77), Макгрегор, Энгельс, Маеда, Фурухаси (Ида, 78), Кюн (Форрест, 71).

Слован: Такач, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмэн, Игнатенко (Саввидис, 76), Куцка (Гайдош, 85), Вайсс (Мак, 77), Толич, Барсегян (Марцелли, 77), Стрелец (Метсоко, 85).

Предупреждения: Вайсс (18), Джонстон (22), Виммер (22), Толич (26), Картер-Викерс (80).

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Селтик).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Виммер (Слован Братислава).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Арне Энгельс (Селтик).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Киого Фурухаси (Селтик).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Скейлз (Селтик).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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