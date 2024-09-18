Украинец привез пенальти. Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы

Вечером 18 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы (5:1)

У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко, после чего был заменен.

Он запомнился тем, что на 56-й минуте, выбивая мяч, попал по ноге соперника и привез пенальти в ворота своей команды – счет стал 0:3.

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября

Селтик (Шотландия) – Слован Братислава (Словакия) – 5:1

Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (пен), Маеда, 70, Ида, 87 – Виммер, 61

Селтик: Шмейхель, Тейлор, Скейлз, Картер-Викерс (Трасти, 85), Джонстон (Ралстон, 77), Хатате (Паулу Бернарду, 77), Макгрегор, Энгельс, Маеда, Фурухаси (Ида, 78), Кюн (Форрест, 71).

Слован: Такач, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмэн, Игнатенко (Саввидис, 76), Куцка (Гайдош, 85), Вайсс (Мак, 77), Толич, Барсегян (Марцелли, 77), Стрелец (Метсоко, 85).

Предупреждения: Вайсс (18), Джонстон (22), Виммер (22), Толич (26), Картер-Викерс (80).

Видео голов и обзор матча