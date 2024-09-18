18 сентября на «Селтик Парк пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором Селтик встретится со Слован (Братислава). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда раз уступила под давлением Джеррарда, что привел ненавистный Рейджерс к чемпионству. Но это именно что исключение, и потом штамповались один титул за другим в Премьершипе, при любом тренере. Сейчас тоже вряд ли кто-то бросит вызов фавориту, тем более что осень началась с разгрома 3:0 главного врага - Рейнджерс. Но все это на национальном уровне, а вот на международной арене результаты крайне скромны. В прошлом сезоне, уже при вернувшемся из Англии на тренерский пост Брендане Роджерсе, снова было только четвертое место в своей группе. Сейчас шотландцы и не ставят себе пока что цель побороться за выход в плей-офф. Но точно не хотят быть на дне итоговой таблицы, и сейчас явно будут настраиваться на победу. Такую, как с Хартс накануне - его обыграли гроссмейстерски, со счетом 2:0.

Слован (Братислава)

Клуб похож на своего соперника во многом. И славной историей, что включает даже завоеванный когда-то еврокубок. И то, что сейчас на внутренней арене получается доминировать практически безоговорочно - весной взяли шестое футбольное словацкое золото кряду. Ну и здесь тоже хотели пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, только если шотландцы получили место в групповом этапе по умолчанию, то подопечные Владимира Вайсса выбили Стругу, Целье, АПОЭЛ и даже Мидтьюлланд - не так уж часто итогового успеха добиваются те, кто стартует с первого же раунда квалификации. А перед стартом группового раунда было потеряно немало сил - ДАК оказал сопротивление в крайнем туре, уступив только 1:2.

Статистика личных встреч

При долгой истории обеих команд, но только впервые между собой они сыграют только в среду.

Прогноз

Букмекерские конторы уж очень верят в шотландцев. Да, в этой паре важен фактор поля, но, кажется, при форе +1,5 гола тут матч выиграют и словаки (коэффициент - 1,85).