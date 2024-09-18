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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 23:25 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:28
891
0

ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов

Даниил Игнатенко жестко сыграл в своей штрафной за Слован в игре против Селтика

18 сентября 2024, 23:25 | Обновлено 18 сентября 2024, 23:28
891
0
ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов

18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский футболист Слована Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе. На 54-й украинец вместо мяча ногой ударил соперника в своей штрафной и привез пенальти. 11-метровый был успешно реализован.

На 70-й минуте счет 3:1 в пользу шотландского коллектива.

❗️ ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов

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Селтик Слован Братислава Даниил Игнатенко видео Лига чемпионов пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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