ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов
Даниил Игнатенко жестко сыграл в своей штрафной за Слован в игре против Селтика
18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.
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Коллективы играют стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский футболист Слована Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе. На 54-й украинец вместо мяча ногой ударил соперника в своей штрафной и привез пенальти. 11-метровый был успешно реализован.
На 70-й минуте счет 3:1 в пользу шотландского коллектива.
❗️ ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов
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