Селтик – Слован – 5:1. Как Игнатенко привез пенальти. Видео голов и обзор
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Вечером 18 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы (5:1)
У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко, после чего был заменен.
Он запомнился тем, что на 56-й минуте, выбивая мяч, попал по ноге соперника и привез пенальти в ворота своей команды – счет стал 0:3.
Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября
Селтик (Шотландия) – Слован Братислава (Словакия) – 5:1
Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (пен), Маеда, 70, Ида, 87 – Виммер, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
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