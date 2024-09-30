Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом

Клуб «Атлетико» Мадрид выпустил официальный релиз относительно поведения своих болельщиков по ходу матча 8-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), который прерывался в середине второго тайма.

«Атлетико» хочет выразить свое недовольство тем, что на 68-й минуте матча с «Реалом» были брошены предметы с одной из нижних южных трибун. С того самого момента, как это произошло, отдел безопасности клуба работает вместе с полицией над установлением местонахождения участников, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний режим, предусмотренный для очень серьезных случаев, к лицам, которые были причастны к этому инциденту.

Таким эпизодам нет места в футболе, и они портят имидж стадиона, который пережил впечатляющую атмосферу с более чем 70 тысячами зрителей на своих трибунах и который в подавляющем большинстве продемонстрировал образцовое поведение», – говорится в заявлении «матрасников».

Напомним, пауза в матче «Атлетико» – «Реал» продолжалась 20 минут, после чего игра была продолжена.