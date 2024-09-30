Не реализовал 3 скрытых сетбола. Марченко вслед за Урсу вылетел из Шанхая
Илья уступил Хон Сон Чхану в 1-м раунде квалификации турнира АТР 1000 в Китае
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 315) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Хон Сон Чхану (Южная Корея, ATP 141) за 1 час и 49 минут.
АТР 1000 Шанхай. Хард. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) [19] – 6:7 (5:7), 4:6
В первой партии Марченко не реализовал 3 скрытых сетбола в 11-м гейме, когда на приеме вел 40:0.
Это была третья встреча соперников. Марченко проиграл все 3 очных поединка, причем все 3 – в 2024 году.
В финальном раунде отбора Хон Сон Чхан сыграет против победителя противостояния Отто Виртанен – Есукэ Ватануки.
Ранее Мастерс в Китае покинул и первый номер Украины Вадим Урсу. Он проиграл на старте квалификации Билли Харрису.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»
2 октября в полуфинале ЧМ-2024 соперником Украины будет Бразилия