Не реализовал 3 скрытых сетбола. Марченко вслед за Урсу вылетел из Шанхая

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 315) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Хон Сон Чхану (Южная Корея, ATP 141) за 1 час и 49 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) [19] – 6:7 (5:7), 4:6

В первой партии Марченко не реализовал 3 скрытых сетбола в 11-м гейме, когда на приеме вел 40:0.

Это была третья встреча соперников. Марченко проиграл все 3 очных поединка, причем все 3 – в 2024 году.

В финальном раунде отбора Хон Сон Чхан сыграет против победителя противостояния Отто Виртанен – Есукэ Ватануки.

Ранее Мастерс в Китае покинул и первый номер Украины Вадим Урсу. Он проиграл на старте квалификации Билли Харрису.