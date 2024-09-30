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  4. Не реализовал 3 скрытых сетбола. Марченко вслед за Урсу вылетел из Шанхая
ATP
30 сентября 2024, 12:53 |
55
1

Не реализовал 3 скрытых сетбола. Марченко вслед за Урсу вылетел из Шанхая

Илья уступил Хон Сон Чхану в 1-м раунде квалификации турнира АТР 1000 в Китае

30 сентября 2024, 12:53 |
55
1
Не реализовал 3 скрытых сетбола. Марченко вслед за Урсу вылетел из Шанхая
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 315) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл Хон Сон Чхану (Южная Корея, ATP 141) за 1 час и 49 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) [19] – 6:7 (5:7), 4:6

В первой партии Марченко не реализовал 3 скрытых сетбола в 11-м гейме, когда на приеме вел 40:0.

Это была третья встреча соперников. Марченко проиграл все 3 очных поединка, причем все 3 – в 2024 году.

В финальном раунде отбора Хон Сон Чхан сыграет против победителя противостояния Отто Виртанен – Есукэ Ватануки.

Ранее Мастерс в Китае покинул и первый номер Украины Вадим Урсу. Он проиграл на старте квалификации Билли Харрису.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pzs123456
Слыбый, очень слабый мужской теннис в Украине.
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