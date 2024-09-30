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  4. Первый номер Украины проиграл в первом матче квалификации Мастерса в Шанхае
ATP
30 сентября 2024, 11:16 |
160
2

Первый номер Украины проиграл в первом матче квалификации Мастерса в Шанхае

Вадим Урсу не сумел обыграть Билли Харриса на старте отбора турнира АТР 1000 в Китае

30 сентября 2024, 11:16 |
160
2
Первый номер Украины проиграл в первом матче квалификации Мастерса в Шанхае
Instagram. Вадим Урсу

Первая ракетка Украины в мужском одиночном разряде Вадим Урсу (АТР 304) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1-м раунде отбора украинец в двух сетах проиграл Билли Харрису (Великобритания, ATP 104) за 1 час и 17 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. Квалификация

Билли Харрис (Великобритания) [8] – Вадим Урсу (Украина) – 6:2, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Харрис в решающем матче отбора сыграет против представителя Казахстана Бейбита Жукаева.

Урсу впервые сыграл на таком уровне. Вадим стал первым украинским спортсменом с мая 2023, который выступил в квалификации Мастерса. Помимо Урсу, в отборе также играет и Илья Марченко, который уже начал свое противостояние против Хон Сон Чхана.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
не встигли стартонути, а уже мінус один...працюємо далі
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