Первый номер Украины проиграл в первом матче квалификации Мастерса в Шанхае
Вадим Урсу не сумел обыграть Билли Харриса на старте отбора турнира АТР 1000 в Китае
Первая ракетка Украины в мужском одиночном разряде Вадим Урсу (АТР 304) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).
В 1-м раунде отбора украинец в двух сетах проиграл Билли Харрису (Великобритания, ATP 104) за 1 час и 17 минут.
АТР 1000 Шанхай. Хард. Квалификация
Билли Харрис (Великобритания) [8] – Вадим Урсу (Украина) – 6:2, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Харрис в решающем матче отбора сыграет против представителя Казахстана Бейбита Жукаева.
Урсу впервые сыграл на таком уровне. Вадим стал первым украинским спортсменом с мая 2023, который выступил в квалификации Мастерса. Помимо Урсу, в отборе также играет и Илья Марченко, который уже начал свое противостояние против Хон Сон Чхана.
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