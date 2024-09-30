Интер Милан

1 октября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Црвеной Звездой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда великолепно смотрелась в прошлом сезоне. Правда, с оговоркой, ведь в Лиге чемпионов итальянцы как раз сдали позиции - в 2022-м году с боем проигрывали в финале. Но все же столь уверенно завоеванное скудетто перекрыло все оговорки и сомнения. Летом обойму получилось сохранить и усилить, пусть даже в основном за счет пришедших свободными агентами, Тареми и Зелиньски. Но уже в первом же туре Серии А стало понятно, что просто не будет: закончили только вничью с Дженоа. А в сентябре проиграли дерби делла мадоньина Милану, хотя на том многие ставили крест. При этом в Лиге чемпионов итальянцы смогли сравнительно удачно стартовать, выдав нулевую ничью на поле одного из главных фаворитов турнира, Манчестер Сити.

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Црвена Звезда

Клуб - настоящая легенда еще югославского футбола. А сейчас, в реалиях отдельно Сербии, по сути, конкуренция отсутствует - даже Партизан не замахивается на нечто большее, чем второе место. Вот только в еврокубках у звездашей часто мало что получалось. В прошлом сезоне в групповом этапе сербы взяли только одно очко за 6 матчей - сыграли дома вничью с Янг Бойз. Сейчас приходилось стартовать с квалификации, но там, проиграв Буде/Глимт в Норвегии, потом в Белграде добились уверенной победы, 2:0. Но в основном раунде звездаши дома пропустили дважды от Бенфики в первые полчаса. И все, чем получилось ответить, это гол Милсона на 86-й минуте, что заставило португальцев понервничать - впрочем, все равно они выиграли 2:1.

Статистика личных встреч

В 1981-м году клубы играли в Кубке европейских чемпионов. Звездаши выстояли на ничью на выезде, но уступили 0:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в шансы гостей из Белграда. Ставим на то, что итальянцы, которым нужны успехи, выиграют при форе -2 забитых гола (коэффициент - 1,727).