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Интер Милан
01.10.2024 22:00 – 27 1 : 0
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:05 |
1404
14

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 1 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2024, 22:05 |
1404
14
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 1 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

  • 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4
  • 19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1
  • 22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)
  • 22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия)
  • 22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария)
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия)
  • 22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия)
  • 22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия)

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция)

19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия)

22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)

22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия)

22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия)

22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия)

22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия)

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 14
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Frank Piter
Ред Булл 0-4 Брест
Все, что нужно знать об уровне Дырнамо! 
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+1
mayakovskiy1
Динамо с треском влетело от мощнейшей команды)
Смешные австрийцы в первом матче получили 3 от Спарты, а во втором 4 от Бреста. Еще раз 7 от Спарты и Бреста)) А что ж будет в матчах с грандами
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Днонэтскіє про Зальцбург-Брест заговорили, забувши, що Динамо Київ - лідер УПЛ, а їх зємлєкопи, в помаранчевих каструлях, на ЧЕТВЕРТОМУ місці. Так який же тоді рівень у східнячої команди?))
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-1
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Southeast*-*
РБЗ 0:4? Шо это за лохи такие? С левого берега?
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
T-800
ай да Брест, а нашему шахтёру вечно что-то мешает, неговоря уже про киевлян.
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-6
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