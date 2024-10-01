Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 1 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги чемпионов
1 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
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Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
- 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция) – 0:4
- 19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1
- 22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)
- 22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия)
- 22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария)
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия)
- 22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)
- 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия)
- 22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия)
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Брест (Франция)
19:45. Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия)
22:00. Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция)
22:00. Байер (Германия) – Милан (Италия)
22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария)
22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия)
22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Спортинг (Португалия)
22:00. Слован (Словакия) – Манчестер Сити (Англия)
События матча
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