Чешская команда снова удивила в Лиге чемпионов. Штутгарт пока без побед

1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и Спарта Прага.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первыми на 7-й минуте забили хозяева. Отличился Энцо Мийо. Гости сумели ответить на 32-й благодаря голу Каана Кайринена.

У Спарты после двух туров в главном еврокубковом клубном турнире 4 очка. На старте соревнований чешский коллектив дома разгромил РБ Лейпциг 3:0.

Штутгарт набрал первое очко в ЛЧ этого сезона. В 1-м туре немцы уступили Реалу Мадрид 1:3.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Чейз, 62), Штиллер, Каразор (Туре, 76), Мийо, Левелинг (Ридер, 84), Ундав, Демирович (Фюрих, 62).



Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Пресиадо, Рынеш, Лячи (Садилек, 70), Кайринен, Гараслин (Красники, 81), Бирманчевич, Ррахмани (Олатунджи, 70).

⏹ Keine Tore in Hälfte zwei. Der VfB holt einen Punkt gegen den tschechischen Rekordmeister. Die Chancen waren da, aber Sparta Prag hat leidenschaftlich verteidigt. ⚪🔴#VfB | #UCL | #StuttgartInternational | #VfBACS 1:1 pic.twitter.com/VNiCR13Uqd — VfB Stuttgart (@VfB) October 1, 2024