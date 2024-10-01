Чешская команда снова удивила в Лиге чемпионов. Штутгарт пока без побед
Немецкий коллектив во 2-м туре еврокубка сыграл вничью со Спартой из Праги со счетом 1:1
1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и Спарта Прага.
Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Первыми на 7-й минуте забили хозяева. Отличился Энцо Мийо. Гости сумели ответить на 32-й благодаря голу Каана Кайринена.
У Спарты после двух туров в главном еврокубковом клубном турнире 4 очка. На старте соревнований чешский коллектив дома разгромил РБ Лейпциг 3:0.
Штутгарт набрал первое очко в ЛЧ этого сезона. В 1-м туре немцы уступили Реалу Мадрид 1:3.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября
Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1
Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32
Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Чейз, 62), Штиллер, Каразор (Туре, 76), Мийо, Левелинг (Ридер, 84), Ундав, Демирович (Фюрих, 62).
Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Пресиадо, Рынеш, Лячи (Садилек, 70), Кайринен, Гараслин (Красники, 81), Бирманчевич, Ррахмани (Олатунджи, 70).
⏹ Keine Tore in Hälfte zwei. Der VfB holt einen Punkt gegen den tschechischen Rekordmeister. Die Chancen waren da, aber Sparta Prag hat leidenschaftlich verteidigt. ⚪🔴#VfB | #UCL | #StuttgartInternational | #VfBACS 1:1 pic.twitter.com/VNiCR13Uqd— VfB Stuttgart (@VfB) October 1, 2024
⏰ KONEC— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 1, 2024
Ze Stuttgartu si odvážíme cenný bod ⚖️ #acsparta pic.twitter.com/p2wBRCfIGK
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