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Штутгарт
01.10.2024 19:45 – FT 1 : 1
Спарта Прага
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 21:49 | Обновлено 01 октября 2024, 22:02
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Чешская команда снова удивила в Лиге чемпионов. Штутгарт пока без побед

Немецкий коллектив во 2-м туре еврокубка сыграл вничью со Спартой из Праги со счетом 1:1

01 октября 2024, 21:49 | Обновлено 01 октября 2024, 22:02
622
0
Чешская команда снова удивила в Лиге чемпионов. Штутгарт пока без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и Спарта Прага.

Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первыми на 7-й минуте забили хозяева. Отличился Энцо Мийо. Гости сумели ответить на 32-й благодаря голу Каана Кайринена.

У Спарты после двух туров в главном еврокубковом клубном турнире 4 очка. На старте соревнований чешский коллектив дома разгромил РБ Лейпциг 3:0.

Штутгарт набрал первое очко в ЛЧ этого сезона. В 1-м туре немцы уступили Реалу Мадрид 1:3.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1

Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Чейз, 62), Штиллер, Каразор (Туре, 76), Мийо, Левелинг (Ридер, 84), Ундав, Демирович (Фюрих, 62).

Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Пресиадо, Рынеш, Лячи (Садилек, 70), Кайринен, Гараслин (Красники, 81), Бирманчевич, Ррахмани (Олатунджи, 70).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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