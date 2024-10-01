01.10.2024 19:45 – FT 1 : 1
Лига чемпионов01 октября 2024, 22:36 |
454
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Штутгарт – Спарта Прага – 1:1. Шедевр со штрафного. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
01 октября 2024, 22:36 |
454
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1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штутгарт и Спарта Прага.
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Поединок прошел на стадионе Арена МХП. Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября
Штутгарт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:1
Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32
Видео голов и обзор матча:
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
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