Мастер-класс от Тареми. Интер разгромил Црвену Звезду в Лиге чемпионов
1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов
1 октября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.
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Миланский Интер в очень интересном противостоянии одержал победу.
Уже на 11-й минуте Чалханоглу открыл счет точным ударом со штрафного.
Сербские футболисты пытались сравнять счет еще в первом тайме, но им не хватало везения.
На 59-й минуте Тареми воспользовался ошибкой защитника Црвены Звезды и вывел Арнаутовича на ударную позицию. Марко не подвел партнера и удвоил преимущество Интера.
Тареми ассистировал и на 71-й минуте, когда отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Последний из очень выгодной позиции утроил преимущество итальянской команды.
На 80-й минуте уже сам Тареми записал гол на свой счет, реализовав пенальти.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября. Милан
22:00. Интер Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0
Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартинес, 71, Тареми, 80
Интер: Зоммер, Павар, Де Врей (Ачерби, 64), Бастони (Бисек, 74), Дюмфрис, Зелинский, Чалханоглу, Мхитарян (Фратези, 64), Карлос Аугусто, Тареми, Арнаутович (Мартинес, 64).
Црвена Звезда: Глазер, Йонг-Ву, Спаич, Дркушич (Родич, 90), Джига, Крунич (Далчио, 90), Элсник, Силас (Бруно, 69), Максимович (Радонич, 69), Олаинка, Ндиайе (Илич, 69).
Предупреждения: Мхитарян (15), Де Врей (58) – Элсник (69)
4 GOL ⚽⚽⚽⚽— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 1, 2024
4 MARCATORI ⚽⚽⚽⚽#ForzaInter #InterFKCZ #UCL pic.twitter.com/mOZOjiYbZM
События матча
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