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Лига Чемпионов
Интер Милан
01.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 23:52 | Обновлено 02 октября 2024, 01:30
128
0

Мастер-класс от Тареми. Интер разгромил Црвену Звезду в Лиге чемпионов

1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2024, 23:52 | Обновлено 02 октября 2024, 01:30
128
0
Мастер-класс от Тареми. Интер разгромил Црвену Звезду в Лиге чемпионов
Transfermarkt. Мехди Тареми

1 октября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Миланский Интер в очень интересном противостоянии одержал победу.

Уже на 11-й минуте Чалханоглу открыл счет точным ударом со штрафного.

Сербские футболисты пытались сравнять счет еще в первом тайме, но им не хватало везения.

На 59-й минуте Тареми воспользовался ошибкой защитника Црвены Звезды и вывел Арнаутовича на ударную позицию. Марко не подвел партнера и удвоил преимущество Интера.

Тареми ассистировал и на 71-й минуте, когда отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Последний из очень выгодной позиции утроил преимущество итальянской команды.

На 80-й минуте уже сам Тареми записал гол на свой счет, реализовав пенальти.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября. Милан

22:00. Интер Милан (Италия) Црвена Звезда (Сербия) 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартинес, 71, Тареми, 80

Интер: Зоммер, Павар, Де Врей (Ачерби, 64), Бастони (Бисек, 74), Дюмфрис, Зелинский, Чалханоглу, Мхитарян (Фратези, 64), Карлос Аугусто, Тареми, Арнаутович (Мартинес, 64).

Црвена Звезда: Глазер, Йонг-Ву, Спаич, Дркушич (Родич, 90), Джига, Крунич (Далчио, 90), Элсник, Силас (Бруно, 69), Максимович (Радонич, 69), Олаинка, Ндиайе (Илич, 69).

Предупреждения: Мхитарян (15), Де Врей (58) – Элсник (69)

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Интер Милан).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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