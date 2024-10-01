Мастер-класс от Тареми. Интер разгромил Црвену Звезду в Лиге чемпионов

1 октября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов.

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Миланский Интер в очень интересном противостоянии одержал победу.

Уже на 11-й минуте Чалханоглу открыл счет точным ударом со штрафного.

Сербские футболисты пытались сравнять счет еще в первом тайме, но им не хватало везения.

На 59-й минуте Тареми воспользовался ошибкой защитника Црвены Звезды и вывел Арнаутовича на ударную позицию. Марко не подвел партнера и удвоил преимущество Интера.

Тареми ассистировал и на 71-й минуте, когда отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Последний из очень выгодной позиции утроил преимущество итальянской команды.

На 80-й минуте уже сам Тареми записал гол на свой счет, реализовав пенальти.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября. Милан

22:00. Интер Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартинес, 71, Тареми, 80

Интер: Зоммер, Павар, Де Врей (Ачерби, 64), Бастони (Бисек, 74), Дюмфрис, Зелинский, Чалханоглу, Мхитарян (Фратези, 64), Карлос Аугусто, Тареми, Арнаутович (Мартинес, 64).

Црвена Звезда: Глазер, Йонг-Ву, Спаич, Дркушич (Родич, 90), Джига, Крунич (Далчио, 90), Элсник, Силас (Бруно, 69), Максимович (Радонич, 69), Олаинка, Ндиайе (Илич, 69).

Предупреждения: Мхитарян (15), Де Врей (58) – Элсник (69)