01.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Лига чемпионов02 октября 2024, 02:35 | Обновлено 02 октября 2024, 03:08
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Интер – Црвена Звезда – 4:0. Сербы пробивают дно. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
02 октября 2024, 02:35 | Обновлено 02 октября 2024, 03:08
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Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
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Итальянский Интер разгромил Црвену Звезду из Сербии со счетом 4:0.
Интер набрал 4 очка, а сербы находятся на дне таблицы с нулем в графе набранных пунктов.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0
Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Лаутаро Мартинес, 71, Тареми, 81 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Интер Милан).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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