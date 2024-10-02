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Лига Чемпионов
Интер Милан
01.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 02:35 | Обновлено 02 октября 2024, 03:08
103
0

Интер – Црвена Звезда – 4:0. Сербы пробивают дно. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 02:35 | Обновлено 02 октября 2024, 03:08
103
0
Интер – Црвена Звезда – 4:0. Сербы пробивают дно. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

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Итальянский Интер разгромил Црвену Звезду из Сербии со счетом 4:0.

Интер набрал 4 очка, а сербы находятся на дне таблицы с нулем в графе набранных пунктов.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Лаутаро Мартинес, 71, Тареми, 81 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Интер Милан).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Црвена Звезда Интер Милан Марко Арнаутович Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Мехди Тареми видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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