Интер Милан

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

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Итальянский Интер разгромил Црвену Звезду из Сербии со счетом 4:0.

Интер набрал 4 очка, а сербы находятся на дне таблицы с нулем в графе набранных пунктов.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. Интер (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Лаутаро Мартинес, 71, Тареми, 81 (пен)

Видео голов и обзор матча