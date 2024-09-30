Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших вратарей мира на данный момент.

Первую позицию в реестре получил бразильский вратарь английского клуба «Ливерпуль» Алиссон.

За ним в топ-3 расположились его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити» и Давид Райя из лондонского «Арсенала».

Звездный бельгиец из мадридского «Реала» Тибо Куртуа занимает 6-е место.

Ранее был назван лучший правый вингер планеты на сегодня.

10 лучших вратарей мира на данный момент (версия FourFourTwo)