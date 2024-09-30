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  4. Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Англия
30 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:12
1740
2

Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?

Рейтинг возглавил бразилец Алиссон

30 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:12
1740
2
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших вратарей мира на данный момент.

Первую позицию в реестре получил бразильский вратарь английского клуба «Ливерпуль» Алиссон.

За ним в топ-3 расположились его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити» и Давид Райя из лондонского «Арсенала».

Звездный бельгиец из мадридского «Реала» Тибо Куртуа занимает 6-е место.

Ранее был назван лучший правый вингер планеты на сегодня.

10 лучших вратарей мира на данный момент (версия FourFourTwo)

  • 1. Алиссон («Ливерпуль»)
  • 2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
  • 3. Давид Райя («Арсенал»)
  • 4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
  • 5. Мануэль Нойер («Бавария»)
  • 6. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
  • 7. Майк Меньян («Милан»)
  • 8. Унаи Симон («Атлетик» Бильбао)
  • 9. Гиорги Мамардашвили («Валенсия»)
  • 10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
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Алиссон Тибо Куртуа Майк Меньян Унаи Симон Гиорги Мамардашвили Мануэль Нойер Эдерсон Давид Райя Джанлуиджи Доннарумма Эмилиано Мартинес
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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adidas777
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SHN
Я хоть и не люблю кубкожахальщика,но ставить его на 10-е место это вообще не понимать футбола.
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