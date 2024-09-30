Англия30 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:12
1740
2
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Рейтинг возглавил бразилец Алиссон
30 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:12
1740
2
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших вратарей мира на данный момент.
Первую позицию в реестре получил бразильский вратарь английского клуба «Ливерпуль» Алиссон.
За ним в топ-3 расположились его соотечественник Эдерсон из «Манчестер Сити» и Давид Райя из лондонского «Арсенала».
Звездный бельгиец из мадридского «Реала» Тибо Куртуа занимает 6-е место.
Ранее был назван лучший правый вингер планеты на сегодня.
10 лучших вратарей мира на данный момент (версия FourFourTwo)
- 1. Алиссон («Ливерпуль»)
- 2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
- 3. Давид Райя («Арсенал»)
- 4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- 5. Мануэль Нойер («Бавария»)
- 6. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
- 7. Майк Меньян («Милан»)
- 8. Унаи Симон («Атлетик» Бильбао)
- 9. Гиорги Мамардашвили («Валенсия»)
- 10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
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Комментарии 2
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Максимально умовний рейтинг
Я хоть и не люблю кубкожахальщика,но ставить его на 10-е место это вообще не понимать футбола.
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