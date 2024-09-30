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Англия
30 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 30 сентября 2024, 04:10
164
0

Назван лучший правый вингер планеты на сегодня. Он – из АПЛ, Месси – аж 8-й

Признания удостоен Мохамед Салах

30 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 30 сентября 2024, 04:10
164
0
Назван лучший правый вингер планеты на сегодня. Он – из АПЛ, Месси – аж 8-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по ее мнению, правых вингеров в мировом футболе на данный момент.

Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он в топ-3 оставил позади себя Букайо Сака из «Арсенала» и Родриго из мадридского «Реала».

Любопытно, что в рейтинге FourFourTwo только 8-е место занял легендарный аргентинец Лионель Месси. А вот один из героев Евро-2024 испанец Иньяки Уильямс расположился и того ниже – он 10-й.

Десять лучших правых вингеров мирового футбола (по версии FourFourTwo)

  • 1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  • 2. Букайо Сака («Арсенал»)
  • 3. Родриго («Реал» Мадрид)
  • 4. Ламин Ямал («Барселона»)
  • 5. Майкл Олисе («Бавария»)
  • 6. Усман Дембеле («ПСЖ»)
  • 7. Лерой Сане («Бавария»)
  • 8. Лионель Месси («Интер Майами»)
  • 9. Хави Симонс («РБ Лейпциг»)
  • 10. Иньяки Уильямс («Атлетик»)
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Мохамед Салах Лионель Месси Иньяки Уильямс Хави Симонс Букайо Сака Родриго Гоес Лерой Сане Ламин Ямал Майкл Олисе Усман Дембеле
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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