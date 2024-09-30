Назван лучший правый вингер планеты на сегодня. Он – из АПЛ, Месси – аж 8-й

Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по ее мнению, правых вингеров в мировом футболе на данный момент.

Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он в топ-3 оставил позади себя Букайо Сака из «Арсенала» и Родриго из мадридского «Реала».

Любопытно, что в рейтинге FourFourTwo только 8-е место занял легендарный аргентинец Лионель Месси. А вот один из героев Евро-2024 испанец Иньяки Уильямс расположился и того ниже – он 10-й.

Десять лучших правых вингеров мирового футбола (по версии FourFourTwo)