Назван лучший правый вингер планеты на сегодня. Он – из АПЛ, Месси – аж 8-й
Признания удостоен Мохамед Салах
Авторитетное британское издание FourFourTwo презентовало десятку лучших, по ее мнению, правых вингеров в мировом футболе на данный момент.
Рейтинг возглавил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он в топ-3 оставил позади себя Букайо Сака из «Арсенала» и Родриго из мадридского «Реала».
Любопытно, что в рейтинге FourFourTwo только 8-е место занял легендарный аргентинец Лионель Месси. А вот один из героев Евро-2024 испанец Иньяки Уильямс расположился и того ниже – он 10-й.
Десять лучших правых вингеров мирового футбола (по версии FourFourTwo)
- 1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 2. Букайо Сака («Арсенал»)
- 3. Родриго («Реал» Мадрид)
- 4. Ламин Ямал («Барселона»)
- 5. Майкл Олисе («Бавария»)
- 6. Усман Дембеле («ПСЖ»)
- 7. Лерой Сане («Бавария»)
- 8. Лионель Месси («Интер Майами»)
- 9. Хави Симонс («РБ Лейпциг»)
- 10. Иньяки Уильямс («Атлетик»)
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