29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

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Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 19-й минуте Андрей Ярмоленко эффектно поразил ворота соперников пяткой. Однако мяч отменили из-за офсайда во время передачи на Андрея.

После первого тайма счет 1:0 В пользу бело-синих. Гол на 8-й минуте оформил Тарас Михавко.

❗️ ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?