Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 19:01 |
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ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
Динамо побеждает Левый Берег со счетом 1:0 после первого тайма
29 сентября 2024, 19:01 |
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29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.
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Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 19-й минуте Андрей Ярмоленко эффектно поразил ворота соперников пяткой. Однако мяч отменили из-за офсайда во время передачи на Андрея.
После первого тайма счет 1:0 В пользу бело-синих. Гол на 8-й минуте оформил Тарас Михавко.
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