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  4. ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 19:01 |
1807
0

ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?

Динамо побеждает Левый Берег со счетом 1:0 после первого тайма

29 сентября 2024, 19:01 |
1807
0
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 19-й минуте Андрей Ярмоленко эффектно поразил ворота соперников пяткой. Однако мяч отменили из-за офсайда во время передачи на Андрея.

После первого тайма счет 1:0 В пользу бело-синих. Гол на 8-й минуте оформил Тарас Михавко.

❗️ ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?

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видео Андрей Ярмоленко офсайд (вне игры) Динамо Киев Левый Берег - Динамо Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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