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  4. ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:40
1620
0

ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу

Тарас отличился на 8-й минуте матча 8-го тура УПЛ 2024/25

29 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:40
1620
0
ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 8-й минуте игры Тарас Михавко вывел бело-синих вперед.

Для 19-летнего защитника это первый гол в футболке Динамо.

❗️ ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу

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Тарас Михавко видео голов и обзор Динамо Киев Левый Берег - Динамо Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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