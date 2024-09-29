29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

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Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 8-й минуте игры Тарас Михавко вывел бело-синих вперед.

Для 19-летнего защитника это первый гол в футболке Динамо.

❗️ ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу