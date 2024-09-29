Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:40
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ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу
Тарас отличился на 8-й минуте матча 8-го тура УПЛ 2024/25
29 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 29 сентября 2024, 18:40
1620
0
29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 8-й минуте игры Тарас Михавко вывел бело-синих вперед.
Для 19-летнего защитника это первый гол в футболке Динамо.
❗️ ВИДЕО. Михавко оформил первый гол за Динамо. Защитник забил Левому Берегу
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