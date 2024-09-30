Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

С 27 по 30 сентября прошли матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Киевское Динамо разгромило Левый Берег (3:0) и продолжает лидировать (19 очков из 21).

Столько же имеет Александрия, которая обыграла Кривбасс (1:0).

Далее идут Полесье (17 баллов), Шахтер (13), ЛНЗ, Рух, Заря (по 12) и Кривбасс (11).

Донецкий Шахтер снова потерял очки, не сумев в гостях обыграть Верес из Ровно (1:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь (5 пунктов) и Ингулец (4).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 8-й тур

🔹 27 сентября (пятница)

18:00. Верес – Шахтер – 1:1

🔹 28 сентября (суббота)

13:00. Кривбасс – Александрия – 0:1

– 0:1 15:30. ЛНЗ – Черноморец – 1:1

18:00. Карпаты – Полесье – 1:3

🔹 29 сентября (воскресенье)

13:00. Оболонь – Ингулец – 2:1

– Ингулец – 2:1 15:30. Рух – Колос – 0:0

18:00. Левый Берег – Динамо – 0:3

🔹 30 сентября (понедельник)

18:00. Заря – Ворскла – 2:0

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