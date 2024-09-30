Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги
С 27 по 30 сентября прошли матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо разгромило Левый Берег (3:0) и продолжает лидировать (19 очков из 21).
Столько же имеет Александрия, которая обыграла Кривбасс (1:0).
Далее идут Полесье (17 баллов), Шахтер (13), ЛНЗ, Рух, Заря (по 12) и Кривбасс (11).
Донецкий Шахтер снова потерял очки, не сумев в гостях обыграть Верес из Ровно (1:1).
Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь (5 пунктов) и Ингулец (4).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 8-й тур
🔹 27 сентября (пятница)
- 18:00. Верес – Шахтер – 1:1
🔹 28 сентября (суббота)
- 13:00. Кривбасс – Александрия – 0:1
- 15:30. ЛНЗ – Черноморец – 1:1
- 18:00. Карпаты – Полесье – 1:3
🔹 29 сентября (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Ингулец – 2:1
- 15:30. Рух – Колос – 0:0
- 18:00. Левый Берег – Динамо – 0:3
🔹 30 сентября (понедельник)
- 18:00. Заря – Ворскла – 2:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2
|Александрия
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4
|Шахтер Донецк
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|5
|ЛНЗ Черкассы
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6
|Рух Львов
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|7
|Заря
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|10
|Карпаты Львов
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11
|Черноморец
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|12
|Колос К
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13
|Левый берег
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15
|Оболонь
|8
|1
|2
|5
|4 - 19
|5
|16
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
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