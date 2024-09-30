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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 30 сентября 2024, 20:59
1298
6

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 30 сентября 2024, 20:59
1298
6
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
ФК Динамо

С 27 по 30 сентября прошли матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо разгромило Левый Берег (3:0) и продолжает лидировать (19 очков из 21).

Столько же имеет Александрия, которая обыграла Кривбасс (1:0).

Далее идут Полесье (17 баллов), Шахтер (13), ЛНЗ, Рух, Заря (по 12) и Кривбасс (11).

Донецкий Шахтер снова потерял очки, не сумев в гостях обыграть Верес из Ровно (1:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь (5 пунктов) и Ингулец (4).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 8-й тур

🔹 27 сентября (пятница)

  • 18:00. Верес – Шахтер – 1:1

🔹 28 сентября (суббота)

  • 13:00. Кривбасс – Александрия – 0:1
  • 15:30. ЛНЗ – Черноморец – 1:1
  • 18:00. Карпаты – Полесье – 1:3

🔹 29 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Ингулец – 2:1
  • 15:30. Рух – Колос – 0:0
  • 18:00. Левый Берег – Динамо – 0:3

🔹 30 сентября (понедельник)

  • 18:00. Заря – Ворскла – 2:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 7 6 1 0 14 - 3 19
2 Александрия 7 6 1 0 13 - 5 19
3 Полесье 7 5 2 0 16 - 5 17
4 Шахтер Донецк 7 4 1 2 19 - 8 13
5 ЛНЗ Черкассы 8 3 3 2 9 - 8 12
6 Рух Львов 7 3 3 1 13 - 3 12
7 Заря 8 4 0 4 8 - 9 12
8 Кривбасс 7 3 2 2 6 - 6 11
9 Ворскла 8 2 3 3 8 - 12 9
10 Карпаты Львов 8 2 2 4 10 - 14 8
11 Черноморец 8 2 1 5 4 - 9 7
12 Колос К 8 1 4 3 5 - 7 7
13 Левый берег 8 2 0 6 4 - 12 6
14 Верес 8 1 3 4 7 - 12 6
15 Оболонь 8 1 2 5 4 - 19 5
16 Ингулец 8 0 4 4 6 - 14 4
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Трійка лідерів сформована. Іржавій плісняві, щоб вилізти з ЧЕТВЕРТОГО місця, треба стрибати вище голови, ще й ЧОТИРИ клуба жмуть ззаду... Якось цифра ЧОТИРИ повернулась до лугандонів бумерангом. Не скоро вони цю цифру будуть згадувати))))
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ZANREGENT1993
Чемпион на своём месте!
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