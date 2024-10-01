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Саудовская Аравия
01 октября 2024, 07:14 | Обновлено 01 октября 2024, 07:21
360
0

Роналду посвятил отцу свой очередной гол за Аль-Наср. Игрок пояснил, почему

Криштиану отличился в поединке против «Аль-Райяна»

01 октября 2024, 07:14 | Обновлено 01 октября 2024, 07:21
360
0
Роналду посвятил отцу свой очередной гол за Аль-Наср. Игрок пояснил, почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

30 сентября в Лиге чемпионов Азии были сыграны 2 матча.

В одном из поединков саудовский клуб «Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Райян» из Катара со счетом 2:1.

По голу у хозяев забили Садио Мане и Криштиану Роналду.

После матча звездный Криштиану Роналду посвятил свой гол покойному отцу.

«Сегодняшний гол имеет другой оттенок... Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения», – заявил 39-летний португалец.

«Аль-Наср» с Роналду, имея 4 очка из шести, входит в группу лидеров Западной зоны Лиги чемпионов Азии.

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Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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