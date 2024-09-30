Голы Мане и Роналду принесли победу Аль-Насру в матче Лиги чемпионов Азии
Звездный саудовский клуб дома выиграл у команды Аль-Райян из Катара
30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.
Звездный саудовский клуб Аль-Наср дома выиграл у команды Аль-Райян из Катара (2:1).
Голы у хозяев поля забили знаменитые игроки Садио Мане и Криштиану Роналду.
Аль-Наср набрал 4 очка из 6 и входит в группу лидеров Западной зоны.
Лига чемпионов Азии
2-й тур, 30 сентября
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Райан (Катар) – 2:1
Голы: Садио Мане, 45+1, Криштиану Роналду, 76 – Рожер Гедес, 87
Другие матчи игрового дня:
Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:2
Аль-Садд (Катар) – Эстеглаль Тегеран (Иран) – 2:0
Персеполис (Иран) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1
Турнирные таблицы
Фотогалерея: Криштиану Роналду
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