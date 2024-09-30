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Саудовская Аравия
30 сентября 2024, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:37
380
1

Голы Мане и Роналду принесли победу Аль-Насру в матче Лиги чемпионов Азии

Звездный саудовский клуб дома выиграл у команды Аль-Райян из Катара

30 сентября 2024, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:37
380
1
Голы Мане и Роналду принесли победу Аль-Насру в матче Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

30 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный саудовский клуб Аль-Наср дома выиграл у команды Аль-Райян из Катара (2:1).

Голы у хозяев поля забили знаменитые игроки Садио Мане и Криштиану Роналду.

Аль-Наср набрал 4 очка из 6 и входит в группу лидеров Западной зоны.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 30 сентября

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Райан (Катар) – 2:1

Голы: Садио Мане, 45+1, Криштиану Роналду, 76 – Рожер Гедес, 87

Другие матчи игрового дня:

Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:2

Аль-Садд (Катар) – Эстеглаль Тегеран (Иран) – 2:0

Персеполис (Иран) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:1

Турнирные таблицы

Фотогалерея: Криштиану Роналду

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Стюард #11
Ан-Насру
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