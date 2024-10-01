Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2024, 00:33 | Обновлено 01 октября 2024, 00:57
41
0

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2024, 00:33 | Обновлено 01 октября 2024, 00:57
41
0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда постепенно в результате работы Артеты превратилась в главного соперника для Манчестер Сити. В прошлом розыгрыше удалось набрать четыре очка в паре очных поединков - но на дистанции все-таки горожане оказались немного, но сильнее, и сохранили титул. Свои претензии получилось подтвердить и в этом сезоне, как общими результатами в АПЛ, с победами над Астон Виллой и Тоттенхэмом, так и в очной встрече. Там, оставшись в меньшинстве после удаления на весь второй тайм, Райя и компания были очень близки к тому, чтобы удержать победные 2:1 - но пропустили буквально на последней минуте. Кроме того, англичане в прошлом сезоне наконец-то вернулись в Лигу чемпионов. Тогда они выиграли свою группу, но, пройдя Порту, потом уступили неудобному для себя сопернику, Баварии. Сейчас англичане начинали с нулевой ничьей на поле Аталанты.

ПСЖ

Клуб продолжает штамповать трофеи на внутренней арене. И продолжил это делать и при Луисе Энрике. Вот только в Лиге чемпионов и с ним не было какого-то прорыва. Да, французы вышли из непростой группы, и прошли в плей-офф не только Реал Сосьедад, но и Барселону. Но стоит помнить, что сине-гранатовые выиграли в Париже и открывали счет дома - но потом удаление Араухо все сломало. И не зря в полуфинале в обоих поединках дортмундская Боруссия выиграла дважды по 1:0, а летом ушел из проекта Мбаппе. Уже без Килиана, уверенно стартовав на внутренней арене, парижане должны были начинать Лигу чемпионов с нулевой ничьей против Жироны. Но дебютанта получилось обыграть за счет курьезного гола в ворота Гассаниги на 90-й минуте.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках выигрывали англичане. Но в 2016-м году на групповом этапе клубы обменялись ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в англичан. Но это важный матч, который вряд ли будет зрелищным - ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
1 октбря 2024 -
22:00
ПСЖ
Тотал голов меньше 3.0 1.60 Сделать ставку
По теме:
Барселона – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Боруссия Дортмунд – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 30 сентября 2024, 09:51 4
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Чемпионом остается Александр Усик

Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Бокс | 30 сентября 2024, 07:40 11
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»

Дон Чарльз высказался об украинском чемпионе

Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Футбол | 30.09.2024, 00:19
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги
Футбол | 30.09.2024, 21:51
Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги
Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги
Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Футбол | 30.09.2024, 16:40
Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
29.09.2024, 07:49 5
Бокс
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 4
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем