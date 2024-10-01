1 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда постепенно в результате работы Артеты превратилась в главного соперника для Манчестер Сити. В прошлом розыгрыше удалось набрать четыре очка в паре очных поединков - но на дистанции все-таки горожане оказались немного, но сильнее, и сохранили титул. Свои претензии получилось подтвердить и в этом сезоне, как общими результатами в АПЛ, с победами над Астон Виллой и Тоттенхэмом, так и в очной встрече. Там, оставшись в меньшинстве после удаления на весь второй тайм, Райя и компания были очень близки к тому, чтобы удержать победные 2:1 - но пропустили буквально на последней минуте. Кроме того, англичане в прошлом сезоне наконец-то вернулись в Лигу чемпионов. Тогда они выиграли свою группу, но, пройдя Порту, потом уступили неудобному для себя сопернику, Баварии. Сейчас англичане начинали с нулевой ничьей на поле Аталанты.

ПСЖ

Клуб продолжает штамповать трофеи на внутренней арене. И продолжил это делать и при Луисе Энрике. Вот только в Лиге чемпионов и с ним не было какого-то прорыва. Да, французы вышли из непростой группы, и прошли в плей-офф не только Реал Сосьедад, но и Барселону. Но стоит помнить, что сине-гранатовые выиграли в Париже и открывали счет дома - но потом удаление Араухо все сломало. И не зря в полуфинале в обоих поединках дортмундская Боруссия выиграла дважды по 1:0, а летом ушел из проекта Мбаппе. Уже без Килиана, уверенно стартовав на внутренней арене, парижане должны были начинать Лигу чемпионов с нулевой ничьей против Жироны. Но дебютанта получилось обыграть за счет курьезного гола в ворота Гассаниги на 90-й минуте.

Статистика личных встреч

В товарищеских поединках выигрывали англичане. Но в 2016-м году на групповом этапе клубы обменялись ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в англичан. Но это важный матч, который вряд ли будет зрелищным - ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).