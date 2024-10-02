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Арсенал
01.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 04:59 | Обновлено 02 октября 2024, 05:37
325
0

АРТЕТА: «Я доволен игрой. У нас было три отличных шанса забить третий гол»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над ПСЖ в ЛЧ

02 октября 2024, 04:59 | Обновлено 02 октября 2024, 05:37
325
0
АРТЕТА: «Я доволен игрой. У нас было три отличных шанса забить третий гол»
ФК Арсенал. Микель Артета

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Английский Арсенал дома обыграл французский ПСЖ (2:0), голы в первом тайме забили Кай Хаверц и Букайо Сака.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в интервью после матча рассказал:

«Понравилось, как мы играли в первом тайме, насколько мы были решительны. Это качества, которые мы снова показали против сильного соперника. Мы доминировали и забили два гола. Мы хотели, чтобы вторая половина матча была другой. Хотели при игре с мячом быть более собранными. У нас было три отличных шанса забить третий гол. Возможно, это завершило бы игру, но этого не произошло. Соперникам тоже следует отдать должное. Замены, которые они сделали, заставили нас снова играть в другой зоне поля, у нас было больше проблем после этого, не могли продолжать играть так, как было в первом тайме.

Кай Хаверц – и мощный, и умный футболист. То, как он занимает позицию, как он связывает все вместе, его рабочая этика. Когда он возле штрафной, есть ощущение, что он собирается забить гол. Гол был превосходным, я думаю, что в целом выступление было хорошим. Я действительно доволен этим.

Слишком рано смотреть на турнирную таблицу ЛЧ. Думаю, что всем придется играть много разных и сложных матчей дома и на выезде, мы должны адаптироваться к этому. Мы все еще не знаем, сколько очков нам нужно. Единственное, на чем можно сосредоточиться, – это игра и попытка выиграть матчи, как мы сделали это сегодня вечером. Продолжаем в том же духе и теперь сосредоточимся на Премьер-лиге».

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Арсенал Лондон пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Микель Артета
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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