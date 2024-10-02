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Арсенал
01.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 00:59 |
1602
0

Арсенал – ПСЖ – 2:0. Провальное возвращение Доннаруммы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 00:59 |
1602
0
Арсенал – ПСЖ – 2:0. Провальное возвращение Доннаруммы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок состоялся на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.

ГОЛ! 2:0 Сака, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Букайо Сака Кай Хаверц Александр Зинченко Джанлуиджи Доннарумма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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