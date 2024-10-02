Арсенал – ПСЖ – 2:0. Провальное возвращение Доннаруммы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
1 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Поединок состоялся на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября
Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0
Голы: Хаверц, 20, Сака, 35
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.
ГОЛ! 2:0 Сака, 35 мин.
События матча
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