1 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Поединок состоялся на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Хаверц, 20 мин.

ГОЛ! 2:0 Сака, 35 мин.