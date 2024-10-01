Арсенал – ПСЖ – 2:0. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 2-го тура Лиги чемпионов
Во вторник, 1 октября, состоится поединок 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» Лондон и «ПСЖ» Париж.
Матч пройдет в Лондоне на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало – в 22:00 по киевскому времени.
«Канониры» в 1-м туре сыграли в Бергамо вничью 0:0 с «Аталантой», а «ПСЖ» дома с нимальным перевесом 1:0 обыграл испанскую «Жирону».
В сводной таблице Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 16-е место, а у «ПСЖ» – 15-я позиция.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ», за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
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