Во вторник, 1 октября, состоится поединок 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» Лондон и «ПСЖ» Париж.

Матч пройдет в Лондоне на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Канониры» в 1-м туре сыграли в Бергамо вничью 0:0 с «Аталантой», а «ПСЖ» дома с нимальным перевесом 1:0 обыграл испанскую «Жирону».

В сводной таблице Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 16-е место, а у «ПСЖ» – 15-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ», за которой можно следить в украинской версии сайта.