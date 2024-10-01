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Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2024, 21:57 | Обновлено 02 октября 2024, 00:03
2089
1

Арсенал – ПСЖ – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2024, 21:57 | Обновлено 02 октября 2024, 00:03
2089
1
Арсенал – ПСЖ – 2:0. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал Лондон

Во вторник, 1 октября, состоится поединок 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» Лондон и «ПСЖ» Париж.

Матч пройдет в Лондоне на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Канониры» в 1-м туре сыграли в Бергамо вничью 0:0 с «Аталантой», а «ПСЖ» дома с нимальным перевесом 1:0 обыграл испанскую «Жирону».

В сводной таблице Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 16-е место, а у «ПСЖ» – 15-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «ПСЖ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
1 октбря 2024 -
22:00
ПСЖ
Обе забьют - да 1.80 Сделать ставку
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текстовая трансляция Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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8number
Потужна гра від Арсеналу. Чекаю ще декілька мʼячів у другому таймі 
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