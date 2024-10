Удобная победа перед Шахтером. Арсенал дома переиграл ПСЖ

1 октября в Лондоне состоялся матч 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и парижский «ПСЖ».

В заявке лондонцев на игру отсутствовал украинец Александр Зинченко – у него травма.

Голы Хаверца на 20-й минуте и Сака на 35-й принесли «канонирам» победу со счетом 2:0.

Это первая победа «Арсенала» в нынешней ЛЧ, а для ПСЖ – первое поражение.

22 октября в 3-м туре «Арсенал» примет дома донецкий «Шахтер», а ПСЖ на своем поле сыграет с ПСВ.

Лига чемпионов. 2-й тур

Арсенал Лондон, Англия – ПСЖ Париж, Франция – 2:0

Хаверц, 20, Сака, 35

Калафьори, 76 – Фабиан Руис, 76

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер (Кивьор, 46), Райс, Парти (Мерино, 64), Мартинелли, Сака (Льюис-Скелли, 90+2), Хаверц, Троссард (Габриэл Жезус, 74).

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья (Фабиан Руис, 64), Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Дуэ (Коло Муани, 64), Барколя.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).

АРСЕНАЛ – ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

