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Australian Open
11 января 2025, 02:27 |
69
0

Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 12 января в 08:30 по Киеву

11 января 2025, 02:27 |
69
0
Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

12 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 143), которая стартовала еще из квалификации. Поединок состоится 4-м запуском на Kia Arena после игры Джумхур – Вукич. Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Костюк.

Победительница противостояния в следующем раунде сыграет либо против Юле Нимайер (Германия, WTA 92), либо против Майи Хвалинской (Польша, WTA 126).

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Марта Костюк Нао Хибино Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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