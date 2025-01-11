Марта Костюк – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 143), которая стартовала еще из квалификации. Поединок состоится 4-м запуском на Kia Arena после игры Джумхур – Вукич. Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Костюк.

Победительница противостояния в следующем раунде сыграет либо против Юле Нимайер (Германия, WTA 92), либо против Майи Хвалинской (Польша, WTA 126).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА



РАСПИСАНИЕ ДНЯ