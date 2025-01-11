Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С возвращением. Известна оценка Цыганкова за матч с Алавесом
Испания
11 января 2025, 17:43 | Обновлено 11 января 2025, 17:49
1657
0

С возвращением. Известна оценка Цыганкова за матч с Алавесом

Украинец вышел на поле на 70-й минуте

11 января 2025, 17:43 | Обновлено 11 января 2025, 17:49
1657
0
С возвращением. Известна оценка Цыганкова за матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».

Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.

Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6.3 из 10 возможных. SofaScore дал игре украинца 6.8 из 10. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов признан защитник «Жироны» Дэйли Блинд. WhoScored оценил игру Дэйли в 7.4, а SofaScore в 7.4.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» вырвала победу в матче с «Алавесом».

По теме:
Алавес – Жирона – 0:1. Камбэк Цыганкова и гол на 90+1-й. Видеообзор матча
Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Цыганков вернулся на поле, Жирона выиграла первый матч 2025 года
Виктор Цыганков Жирона Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига SofaScore WhoScored оценки Дэйли Блинд
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 11 января 2025, 11:10 0
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины

Команда проведет турнир в Эстонии

Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Бокс | 11 января 2025, 09:24 1
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем

Тайсон назвал лучших молодых боксеров современности

Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Биатлон | 11.01.2025, 16:25
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 11.01.2025, 01:10
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11.01.2025, 18:47
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 14
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
11.01.2025, 05:21 1
Теннис
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 4
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем