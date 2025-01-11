С возвращением. Известна оценка Цыганкова за матч с Алавесом

В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».

Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.

Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал WhoScored оценил игру Виктора в 6.3 из 10 возможных. SofaScore дал игре украинца 6.8 из 10. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов признан защитник «Жироны» Дэйли Блинд. WhoScored оценил игру Дэйли в 7.4, а SofaScore в 7.4.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» вырвала победу в матче с «Алавесом».