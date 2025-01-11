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  4. Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Испания
11 января 2025, 18:38 |
457
0

Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков

Каталонцы минимально обыграли «Алавес» со счетом 1:0

11 января 2025, 18:38 |
457
0
Мичел отреагировал на матч Жироны с Алавесом, в котором вернулся Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 11 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Жироной».

Матч прошел на стадионе Мендисорроса в Витория-Гастейс. Гости минимально одолели хозяев со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об этом поединке.

«Это был очень сложный матч и не лучшая наша игра, это реальность. Мы начали хорошо, но понемногу соперник стал лучше прессинговать, и нам было тяжело на протяжении всего матча, особенно в зоне атаки, где нам не хватало решительности.

Игроки сказали мне, что поле было несколько неровным, и из-за этого нам было трудно смотреть вперед и двигать мяч из стороны в сторону, особенно в первом тайме. Очень важно начать год с победы. Это позволяет нам продолжать работать с уверенностью и поддерживать эту положительную динамику», – сказал Мичел.

Впервые с 27 ноября 2024 года украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле. 27-летний футболист вышел на поле на 70-й минуте, результативными действиями не отметился.

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Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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