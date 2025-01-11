Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг самых провальных зимних трансферов в истории АПЛ.

Первую строчку рейтинга занял трансфер Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» в январе 2023 года за 89 миллионов фунтов стерлингов.

На втором месте – громкий обмен между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», когда Генрих Мхитарян и Алексис Санчес поменялись клубами, что никому не пошло на пользу.

Бронзу рейтинга занял январский трансфер «Эвертона» в 2018 году, когда «ириски» выкупили у «Бешикташа» Дженка Тосуна за 27 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее трансфер Андрея Шевченко в «Челси» был признан одним из худших в истории футбола.

Худшие зимние трансферы в истории АПЛ от FourFourTwo