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  4. Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Англия
11 января 2025, 02:23 |
276
0

Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко

FourFourTwo выделил трансфер Михаила Мудрика

11 января 2025, 02:23 |
276
0
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг самых провальных зимних трансферов в истории АПЛ.

Первую строчку рейтинга занял трансфер Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» в январе 2023 года за 89 миллионов фунтов стерлингов.

На втором месте – громкий обмен между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», когда Генрих Мхитарян и Алексис Санчес поменялись клубами, что никому не пошло на пользу.

Бронзу рейтинга занял январский трансфер «Эвертона» в 2018 году, когда «ириски» выкупили у «Бешикташа» Дженка Тосуна за 27 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее трансфер Андрея Шевченко в «Челси» был признан одним из худших в истории футбола.

Худшие зимние трансферы в истории АПЛ от FourFourTwo

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Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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