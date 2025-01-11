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  4. Перехватить трансфер у Ювентуса. Арсенал хочет купить центрбека Барселоны
Англия
11 января 2025, 15:59 |
52
0

Перехватить трансфер у Ювентуса. Арсенал хочет купить центрбека Барселоны

Рональд Араухо может продолжить карьеру в АПЛ

11 января 2025, 15:59 |
52
0
Перехватить трансфер у Ювентуса. Арсенал хочет купить центрбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Лондонский «Арсенал» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Marca.

По информации источника, канониры следят за игроком и готовы сделать предложение по трансферу центрбека в ближайшие дни. «Арсенал» ждет, пока «Ювентус», который считается главным фаворитом на подписание Араухо, сделает второе предложение «Барселоне» по трансферу уругвайца. Каталонцы не отпустят своего центрбека меньше, чем за 70 миллионов евро.

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик хочет, чтобы Араухо остался в клубе, однако из-за финансового положения каталонцев, центрбек может покинуть команду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 55 миллионов евро. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо провел за «Барселону» во всех турнирах лишь один матч и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» по трансферу защитника.

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Рональд Араухо Арсенал Лондон Барселона трансферы Ювентус трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Marca
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