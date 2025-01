Самый громкий трансфер зимы? ПСЖ достиг договоренностей со звездой Серии А

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия очень близок к переходу в «ПСЖ», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб согласовал все детали контракта с игроком. Кварацхелия будет получать зарплату, которая в 4-5 раз выше чем та, которую он получает в Италии. Соглашение вингера продлится 5 лет.

На следующей неделе представители «ПСЖ» встретятся с руководителем «Наполи», чтобы окончательно оформить переход, сумма трансфера пока неизвестна.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего вингера в 85 миллионов евро. Контракт игрока с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об уходе Кварацхелии.

