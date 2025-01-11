«Кварацехлия хочет покинуть Наполи». Антонио Конте – о звездном вингере

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал трансфер грузинского вингера Хвичи Кварацхелии:

«Кварацхелия хочет покинуть «Наполи». Я разочарован. Это был гром среди ясного неба. Я не хочу, чтобы он думал, что я держу его здесь. Мы теряем важного игрока.

Я пытался убедить Кварацхелию остаться, но он решил уйти и попробовать новые вызовы. Клуб и его агент теперь найдут решение. Я не могу оставить Квару здесь, если он не хочет оставаться».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего вингера в 85 миллионов евро. Контракт игрока с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать грузинского игрока.