Играл вместе с Салахом. Айнтрахт нашел замену Омару Мармушу

Форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити». Немецкий клуб начал искать замену футболисту. Одним из главных кандидатов является игрок французского «Нанта» Мостафа Мохамед.

Контракт игрока с «Нантом» рассчитан до 2027 года. Руководство «Айнтрахта» надеется, что сможет договориться с египетским футболистом (45 матчей, 13 голов за сборную Египта). До перехода в «Нант» в июле 2023 года Мостафа Мохамед выступал за «Галатасарай». Он стал первым египетским футболистом в истории клуба.

В нынешнем сезоне Мостафа Мохамед провел за «Нант» 16 матчей во всех турнирах. Забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего египтянина в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов заплатить 80 миллионов евро за форварда «Айнтрахта».