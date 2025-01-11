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Германия
11 января 2025, 17:39 | Обновлено 11 января 2025, 17:50
489
0

Играл вместе с Салахом. Айнтрахт нашел замену Омару Мармушу

Немецкий клуб нацелился на Мостафу Мохамеда

11 января 2025, 17:39 | Обновлено 11 января 2025, 17:50
489
0
Играл вместе с Салахом. Айнтрахт нашел замену Омару Мармушу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мостафа Мохамед

Форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити». Немецкий клуб начал искать замену футболисту. Одним из главных кандидатов является игрок французского «Нанта» Мостафа Мохамед.

Контракт игрока с «Нантом» рассчитан до 2027 года. Руководство «Айнтрахта» надеется, что сможет договориться с египетским футболистом (45 матчей, 13 голов за сборную Египта). До перехода в «Нант» в июле 2023 года Мостафа Мохамед выступал за «Галатасарай». Он стал первым египетским футболистом в истории клуба.

В нынешнем сезоне Мостафа Мохамед провел за «Нант» 16 матчей во всех турнирах. Забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего египтянина в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов заплатить 80 миллионов евро за форварда «Айнтрахта».

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Мостафа Мохамед Омар Мармуш Айнтрахт Франкфурт Нант чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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