Украина. Премьер лига11 января 2025, 17:33 | Обновлено 11 января 2025, 17:51
724
0
Ищут игроков. 16-летний форвард тренируется с основой Руха
Кирикович получит шанс показать себя
11 января 2025, 17:33 | Обновлено 11 января 2025, 17:51
724
0
Рух объявил о том, что к тренировкам с первой командой в рамках подготовки к возобновлению сезона подключен 16-летний форвард Богдан Кирикович, воспитанник клуба.
Ожидается, что после договоренности про объединение Руха и Карпат команда Виталия Пономарева потеряет многих игроков, включая основного центрфорварда Игоря Краспопира.
В клубе подтвердили, что во второй части сезона основную ставку будут делать на своих воспитанников.
Читайте также:Пономарев озвучил задачу Руха на вторую часть сезона в УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2025, 18:47 0
Поединок состоится 11 ноября в 19:30 по Киеву
Футбол | 11 января 2025, 07:49 5
«Ньюкасл» попытается приобрести Илью Забарного уже зимой
Футбол | 11.01.2025, 12:31
Футбол | 11.01.2025, 12:18
Футбол | 11.01.2025, 01:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
09.01.2025, 17:59 5
11.01.2025, 09:24 1
10.01.2025, 16:52 455
11.01.2025, 08:30
10.01.2025, 02:45 2
09.01.2025, 16:51 5