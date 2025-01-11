Ищут игроков. 16-летний форвард тренируется с основой Руха

Рух объявил о том, что к тренировкам с первой командой в рамках подготовки к возобновлению сезона подключен 16-летний форвард Богдан Кирикович, воспитанник клуба.

Ожидается, что после договоренности про объединение Руха и Карпат команда Виталия Пономарева потеряет многих игроков, включая основного центрфорварда Игоря Краспопира.

В клубе подтвердили, что во второй части сезона основную ставку будут делать на своих воспитанников.