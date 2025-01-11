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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 17:33 | Обновлено 11 января 2025, 17:51
724
0

Ищут игроков. 16-летний форвард тренируется с основой Руха

Кирикович получит шанс показать себя

11 января 2025, 17:33 | Обновлено 11 января 2025, 17:51
724
0
Ищут игроков. 16-летний форвард тренируется с основой Руха
ФК Рух. Богдан Кирикович

Рух объявил о том, что к тренировкам с первой командой в рамках подготовки к возобновлению сезона подключен 16-летний форвард Богдан Кирикович, воспитанник клуба.

Ожидается, что после договоренности про объединение Руха и Карпат команда Виталия Пономарева потеряет многих игроков, включая основного центрфорварда Игоря Краспопира.

В клубе подтвердили, что во второй части сезона основную ставку будут делать на своих воспитанников.

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Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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