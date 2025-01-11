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  4. Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Англия
11 января 2025, 14:10 |
1311
0

Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение

Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника

11 января 2025, 14:10 |
1311
0
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Челси» окончательно отказался от трансфера украинского футболиста Ильи Забарного, который выступает за «Борнмут».

Наставник «синих» Энцо Мареска заявил, что клубу не нужен еще один центральный защитник:

«Новый центральный защитник? На данный момент я думаю, что у нас все в порядке с этим. У нас есть Бадьяшиль, который близок к возвращению после травмы. У нас есть Джош Ачимпонг, который хорошо справляется. Аксель Дисаси и Леви Колуилл могут хорошо сыграть на этой позиции», – рассказал Мареска.

«Челси» набрал 36 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Борнмута» – 33 очка и седьмая позиция.

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Челси Борнмут трансферы трансферы АПЛ Илья Забарный Бенуа Бадьяшиль Аксель Дисаси Леви Колуилл Фабрицио Романо
Микола Титюк Источник: Фабрицио Романо
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