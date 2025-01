Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение

Лондонский «Челси» окончательно отказался от трансфера украинского футболиста Ильи Забарного, который выступает за «Борнмут».

Наставник «синих» Энцо Мареска заявил, что клубу не нужен еще один центральный защитник:

«Новый центральный защитник? На данный момент я думаю, что у нас все в порядке с этим. У нас есть Бадьяшиль, который близок к возвращению после травмы. У нас есть Джош Ачимпонг, который хорошо справляется. Аксель Дисаси и Леви Колуилл могут хорошо сыграть на этой позиции», – рассказал Мареска.

«Челси» набрал 36 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Борнмута» – 33 очка и седьмая позиция.

🚨 Enzo Maresca: “New centre back? At the moment I think we are ok”.



“We have Badiashile who is close to being back, we have Josh Acheampong who is doing well, Axel and Levi who can all do well in the position”. pic.twitter.com/mO2EdOC4cI