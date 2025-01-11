Без Месси. Фабрегас назвал четырех лучших партнеров по команде

Испанский экс-полузащитник Сеск Фабрегас назвал четырех лучших одноклубников за его карьеру, не считая легендарного Лионеля Месси:

«Я собираюсь отдать предпочтение Икеру Касильясу. У нас было много хороших сипльных моментов.

Он не был лучшим футболистом, но мне не хватает игроков, которые любят защищаться, переходить за линию, чтобы спасти ворота от гола, настоящих воинов. С точки зрения защиты, навыков быть воином и надлежащим капитаном - я выберу Карлеса Пуйоля.

Я люблю Хави, я люблю Давида Силву, Патрика Виейру, Жилберту Силву, у меня была отличная компания, но для меня Иньеста является лучшим. Отдавая мяч, как угодно и куда угодно, он делал это всегда хорошо. Он сделает так, что адресаты его передач не будут чувствовать давления.

Когда Тьерри Анри был в лучшей форме, а иногда даже когда не был, его было невозможно остановить. Некоторые защитники, и великие защитники, и великолепные защитники, они на самом деле не знали, что с ним делать».

За свою карьеру Сеск Фабрегас представлял: «Барселону», «Арсенал«, «Челси», «Монако» и «Комо», чьим наставником испанец сейчас работает.

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