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11 января 2025, 17:26 |
97
0

Без Месси. Фабрегас назвал четырех лучших партнеров по команде

Бывший хавбек выделил Икера Касильяса, Андреса Иньесту и Тьерри Анри

11 января 2025, 17:26 |
97
0
Без Месси. Фабрегас назвал четырех лучших партнеров по команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Испанский экс-полузащитник Сеск Фабрегас назвал четырех лучших одноклубников за его карьеру, не считая легендарного Лионеля Месси:

«Я собираюсь отдать предпочтение Икеру Касильясу. У нас было много хороших сипльных моментов.

Он не был лучшим футболистом, но мне не хватает игроков, которые любят защищаться, переходить за линию, чтобы спасти ворота от гола, настоящих воинов. С точки зрения защиты, навыков быть воином и надлежащим капитаном - я выберу Карлеса Пуйоля.

Я люблю Хави, я люблю Давида Силву, Патрика Виейру, Жилберту Силву, у меня была отличная компания, но для меня Иньеста является лучшим. Отдавая мяч, как угодно и куда угодно, он делал это всегда хорошо. Он сделает так, что адресаты его передач не будут чувствовать давления.

Когда Тьерри Анри был в лучшей форме, а иногда даже когда не был, его было невозможно остановить. Некоторые защитники, и великие защитники, и великолепные защитники, они на самом деле не знали, что с ним делать».

За свою карьеру Сеск Фабрегас представлял: «Барселону», «Арсенал«, «Челси», «Монако» и «Комо», чьим наставником испанец сейчас работает.

Ранее Андрес Иньеста назвал лучших хавбеков в мире.

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Андрес Иньеста Сеск Фабрегас Икер Касильяс Тьерри Анри Барселона Арсенал Лондон Челси Комо Лионель Месси
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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