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  4. По стопам звездного брата. Еще один Беллингем может стать игроком Реала
Испания
11 января 2025, 17:50 | Обновлено 11 января 2025, 18:38
607
0

По стопам звездного брата. Еще один Беллингем может стать игроком Реала

Джоб Беллингем может перейти в Ла Лигу

11 января 2025, 17:50 | Обновлено 11 января 2025, 18:38
607
0
По стопам звездного брата. Еще один Беллингем может стать игроком Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может перейти в «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, сливочные хотят найти молодых игроков, которые в будущем могут стать ключевыми в системе «Реала». Выступления младшего Беллингема в «Сандерленде», где также играет украинский нападающий Назарий Русин, привлекли внимание руководства «Реала», где играет старший брат Джоба – Джуд Беллингем.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего Беллингема в 18 миллионов евро. Контракт хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Сандерленд» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что центрбек «Реала» может перейти в Саудовскую Аравию.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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