Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет подписать лидера Баварии. Известно, что может стать помехой
Испания
11 января 2025, 18:37 |
393
0

Барселона хочет подписать лидера Баварии. Известно, что может стать помехой

Йозуа Киммих может перейти в Ла Лигу

11 января 2025, 18:37 |
393
0
Барселона хочет подписать лидера Баварии. Известно, что может стать помехой
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перейти в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонцы планируют бесплатно подписать немца, чей контракт истекает летом 2025 года. Однако трансфер состоится только в случае, если «Барселона» продаст нидерландского хавбека Френки де Йонга, который является самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Киммиха в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонг и Рафинья могут перейти в Саудовскую Аравию.

По теме:
Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для харьковчан. Металлист 1925 подписал легионера
Стало известно, за сколько Интер готов купить Зинченко у Арсенала
Йозуа Киммих Френки де Йонг Барселона Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Іван Распутін Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 11 января 2025, 11:10 0
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины

Команда проведет турнир в Эстонии

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Теннис | 11 января 2025, 05:21 1
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля

Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Футбол | 11.01.2025, 12:31
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11.01.2025, 18:47
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Биатлон | 11.01.2025, 16:25
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Настоящий капитан. Пидручный вновь финишировал в цветочной церемонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 4
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем