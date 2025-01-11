Барселона хочет подписать лидера Баварии. Известно, что может стать помехой

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перейти в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонцы планируют бесплатно подписать немца, чей контракт истекает летом 2025 года. Однако трансфер состоится только в случае, если «Барселона» продаст нидерландского хавбека Френки де Йонга, который является самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Киммиха в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонг и Рафинья могут перейти в Саудовскую Аравию.