Барселона хочет подписать лидера Баварии. Известно, что может стать помехой
Йозуа Киммих может перейти в Ла Лигу
Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перейти в «Барселону», сообщает El Nacional.
По информации источника, каталонцы планируют бесплатно подписать немца, чей контракт истекает летом 2025 года. Однако трансфер состоится только в случае, если «Барселона» продаст нидерландского хавбека Френки де Йонга, который является самым высокооплачиваемым игроком в Европе.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Киммиха в 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Френки де Йонг и Рафинья могут перейти в Саудовскую Аравию.
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