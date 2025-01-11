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Италия
11 января 2025, 18:08 | Обновлено 11 января 2025, 18:36
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0

Аталанта теряет очки с Удинезе, Лечче отдаляется от зоны вылета

Были сыгранны 2 матча 19-го тура Серии А

11 января 2025, 18:08 | Обновлено 11 января 2025, 18:36
110
0
Аталанта теряет очки с Удинезе, Лечче отдаляется от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

В субботу, 11 января, было сыгранно 2 матча 19-го тура итальянской Серии А.

«Удинезе» у себя дома принимал «Аталанту», а «Лечче» гостил у «Эмполи».

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«Удинезе» в домашнем матче с «бергамасками» смог вырвать ничью. Более того, хозяева поля создали намного больше моментов и, в целом, могли бы и победить в этом матче, но их подвела реализация. Команда Гасперини отличилась лишь большим процентом владения мячем, а у ворот соперника ничего толком и не создала. Счет на табло – 0:0. После этого матча «Аталанта» занимает вторую позицию в таблице, а «Удинезе» – 9-ю.

В матче между командами из нижней части турнирной таблицы «Лечче» оказался сильнее «Эмполи». В довольно равном матче гости лучше воспользовались своими моментами, создав преимущество в 2 мяча уже к 11-й минуте встречи. «Эмполи» отыграл 1 мяч быстрым голом в начале второго тайма, команда продолжала создавать моменты у ворот гостей, но второй гол Николы Крстовича на 1 добавленной ко второму тайму минуте снял все вопросы по победителю встречи. Счет на табло – 1:3. После этого матча «Эмполи» занимает 12-ю позицию в таблице, а «Лечче» – 14-ю.

Серия А. 20-й тур. 11 января

Удинезе – Аталанта – 0:0

Эмполи – Лечче – 1:3

Голы: Какаче, 47 – Моренте, 6, Крстович, 11, 90+1

Фото матчей:

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Аталанта Удинезе Удинезе - Аталанта Эмполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Никола Крстович
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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