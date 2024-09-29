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  4. Аль-Наср принял решение о будущем Роналду. Что будет с легендой?
Саудовская Аравия
29 сентября 2024, 11:03 |
779
1

Аль-Наср принял решение о будущем Роналду. Что будет с легендой?

Саудовский клуб хочет продлить контракт с португальским нападающим

29 сентября 2024, 11:03 |
779
1
Аль-Наср принял решение о будущем Роналду. Что будет с легендой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» хочет продлить контракт с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает известный журналист Николо Скира.

Действующее соглашение 39-летнего футболиста действует до конца сезона 2024/25, но звездный форвард еще хочет сыграть на чемпионате мира 2026, поэтому не планирует завершать карьеру летом следующего года.

В этой кампании Криштиану Роналду провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Криштиану Роналду объяснил свою мотивацию продолжать играть в футбол.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Saar
Роналду при такій результативності 15 млн., К'єза -був лідером Юве і є лідером зб.Італії,один з кращих атакуючи вінгерів світу! проданий за 12 млн. (щоб не пішов вільним агентом була скидання мільйонів на 40!). А Шахтар Судакова, це бревно, статистика в УПЛ, якого така ж як і в  60 % таких , як він, хоче знайти дебіла, який заплатить за нього 50 млн.!
 Казкові довбограї🤣🤣🤣
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