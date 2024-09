Аль-Наср принял решение о будущем Роналду. Что будет с легендой?

Саудовский «Аль-Наср» хочет продлить контракт с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает известный журналист Николо Скира.

Действующее соглашение 39-летнего футболиста действует до конца сезона 2024/25, но звездный форвард еще хочет сыграть на чемпионате мира 2026, поэтому не планирует завершать карьеру летом следующего года.

В этой кампании Криштиану Роналду провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее Криштиану Роналду объяснил свою мотивацию продолжать играть в футбол.

🚨 Excl. - #AlNassr have opened talks to extend #CristianoRonaldo’s contract, which expires in June. #Ronaldo would like to play the World Cup 2026. If he plays in 2026, he will make a historic record, becoming the first player in 6 different World Cups’ editions. #transfers 🇸🇦