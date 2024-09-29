Аль-Наср принял решение о будущем Роналду. Что будет с легендой?
Саудовский клуб хочет продлить контракт с португальским нападающим
Саудовский «Аль-Наср» хочет продлить контракт с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает известный журналист Николо Скира.
Действующее соглашение 39-летнего футболиста действует до конца сезона 2024/25, но звездный форвард еще хочет сыграть на чемпионате мира 2026, поэтому не планирует завершать карьеру летом следующего года.
В этой кампании Криштиану Роналду провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее Криштиану Роналду объяснил свою мотивацию продолжать играть в футбол.
🚨 Excl. - #AlNassr have opened talks to extend #CristianoRonaldo’s contract, which expires in June. #Ronaldo would like to play the World Cup 2026. If he plays in 2026, he will make a historic record, becoming the first player in 6 different World Cups’ editions. #transfers 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Реала» – о предстоящем матче с «Атлетико»
Юлия в двух сетах справилась с Элиной Аванесян в 3-м раунде основной сетки тысячника
Казкові довбограї🤣🤣🤣