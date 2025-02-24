Сестры Колб сыграют на WTA 500 в Мериде. В паре заявлена и Стародубцева

Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Сестры Надежда и Марина Колб в 1-м раунде встретятся с американским дуэтом Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт.

Надежда и Марина во второй раз в карьере выступят на уровне Тура. В октябре 2024 года они сыграли на соревнованиях WTA 250 в Гонконге, где выиграли стартовую встречу и вылетели в четвертьфинале.

Украину в парном разряде в Мексике представит и Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть сито квалификации в одиночке. Она выступит в одном тандеме с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

В 1/8 финала Юлия и Ребекка проведут поединок против Катаржины Питер (Польша) и Майяр Шериф (Египет). Стародубцева впервые с июля 2024 года заявлена в пару.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА