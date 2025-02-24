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  4. Сестры Колб сыграют на WTA 500 в Мериде. В паре заявлена и Стародубцева
WTA
24 февраля 2025, 06:16 |
29
0

Сестры Колб сыграют на WTA 500 в Мериде. В паре заявлена и Стародубцева

Надежда и Марина во второй раз выступят на уровне Тура, Юлия выбрала в напарницы Шрамкову

24 февраля 2025, 06:16 |
29
0
Сестры Колб сыграют на WTA 500 в Мериде. В паре заявлена и Стародубцева
Instagram. Надежда Колб

Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Сестры Надежда и Марина Колб в 1-м раунде встретятся с американским дуэтом Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт.

Надежда и Марина во второй раз в карьере выступят на уровне Тура. В октябре 2024 года они сыграли на соревнованиях WTA 250 в Гонконге, где выиграли стартовую встречу и вылетели в четвертьфинале.

Украину в парном разряде в Мексике представит и Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть сито квалификации в одиночке. Она выступит в одном тандеме с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

В 1/8 финала Юлия и Ребекка проведут поединок против Катаржины Питер (Польша) и Майяр Шериф (Египет). Стародубцева впервые с июля 2024 года заявлена в пару.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

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Надежда Колб Марина Колб WTA Мерида Юлия Стародубцева Ребекка Шрамкова Катаржина Питер Майяр Шериф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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