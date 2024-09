Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) завершила выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка уступила Ребекке Шрамковой из Словакии (№61 WTA).

Пекин. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 4:6, 0:6

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде Ребекка сразится против Екатерины Александровой (№33 WTA).

На прошлой неделе 27-летняя Шрамкова выиграла первый титул WTA в карьере, став лучшей в Хуахине.

Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.

