Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул
Ангелина уступила Ребекке Шрамковой в первом раунде соревнований в Китае
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) завершила выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде основы украинка уступила Ребекке Шрамковой из Словакии (№61 WTA).
Пекин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 4:6, 0:6
Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде Ребекка сразится против Екатерины Александровой (№33 WTA).
На прошлой неделе 27-летняя Шрамкова выиграла первый титул WTA в карьере, став лучшей в Хуахине.
Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.
on a roll 🔥— wta (@WTA) September 25, 2024
Rebecca Sramkova keeps up her impressive run and kicks off her campaign in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/Oma1uTyFmA
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