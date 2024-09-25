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  4. Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул
WTA
25 сентября 2024, 15:54 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:24
462
6

Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул

Ангелина уступила Ребекке Шрамковой в первом раунде соревнований в Китае

25 сентября 2024, 15:54 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:24
462
6
Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) завершила выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка уступила Ребекке Шрамковой из Словакии (№61 WTA).

Пекин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 4:6, 0:6

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде Ребекка сразится против Екатерины Александровой (№33 WTA).

На прошлой неделе 27-летняя Шрамкова выиграла первый титул WTA в карьере, став лучшей в Хуахине.

Ранее во второй круг соревнований в Китае вышла Юлия Стародубцева, а Леся Цуренко свой стартовый матч проиграла.

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WTA Пекин Ангелина Калинина Ребекка Шрамкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
Сьогодні у вболівальників контрастний душ.
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Vitaly Kozak
Суперниця досить сильно додала в останні тижні. Спостерігав за її грою в Хуахіні, а перед тим в Монастірі, де вона поступилась у фіналі у напруженому протистоянні тій особі з Англії, яка обіграла Юлю, Єву Лис і схоже таки є третьою статтю. Ребекка на цих турнірах обігравала досить сильних тенісисток. 
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0
Андрій Заліщук
Що за нах відбувається з Гелею, може хвороба якась турбує, бо як пояснити такі провали за останній рік???
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0
paw
Треба дивитися правді в очі - гра Калініної - це просто дно!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Який срам від Срамкової,падіння Гелі продовжується ...
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0
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