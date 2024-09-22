Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 27-летняя словачка выиграла первый титул WTA в карьере
WTA
22 сентября 2024, 15:07 |
412
0

27-летняя словачка выиграла первый титул WTA в карьере

Ребекка Шрамкова две недели подряд выходила в финалы, хотя до этого у нее не было ни одного

22 сентября 2024, 15:07 |
412
0
27-летняя словачка выиграла первый титул WTA в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В матче за титул Ребекка Шрамкова (№102 WTA) обыграла Лауру Зигемунд (№99 WTA).

Хуахин. Финал
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:4

27-летняя словачка взяла первый титул в карьере. На прошлой неделе она уступила в финале в Монастире.

Для Зигемунд это был пятый финал WTA в карьере, у нее два титула.

Зигемунд во втором раунде сыграла самый продолжительный матч сезона WTA.

По теме:
В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса
Цуренко проиграла четвертой сеяной в Хуахине в стартовом раунде
Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ребекка Шрамкова WTA Хуахин Лаура Зигемунд
Владимир Клепач Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Бокс | 22 сентября 2024, 00:33 97
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!

Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Бокс | 22 сентября 2024, 07:33 2
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа

Энтони потерял шанс в третий раз стать чемпионом мира

Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 08:05
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Вторые грабли в карьере Бени Макуана
Футбол | 22.09.2024, 11:00
Вторые грабли в карьере Бени Макуана
Вторые грабли в карьере Бени Макуана
На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала
Теннис | 21.09.2024, 08:54
На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала
На турнире в Сеуле определилась возможная соперница Костюк по 1/2 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
21.09.2024, 22:16 15
Футбол
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
22.09.2024, 06:07
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
20.09.2024, 17:11 15
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем