WTA22 сентября 2024, 15:07 |
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27-летняя словачка выиграла первый титул WTA в карьере
Ребекка Шрамкова две недели подряд выходила в финалы, хотя до этого у нее не было ни одного
22 сентября 2024, 15:07 |
412
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Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
В матче за титул Ребекка Шрамкова (№102 WTA) обыграла Лауру Зигемунд (№99 WTA).
Хуахин. Финал
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:4
27-летняя словачка взяла первый титул в карьере. На прошлой неделе она уступила в финале в Монастире.
Для Зигемунд это был пятый финал WTA в карьере, у нее два титула.
Зигемунд во втором раунде сыграла самый продолжительный матч сезона WTA.
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