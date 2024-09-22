27-летняя словачка выиграла первый титул WTA в карьере

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В матче за титул Ребекка Шрамкова (№102 WTA) обыграла Лауру Зигемунд (№99 WTA).

Хуахин. Финал

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:4

27-летняя словачка взяла первый титул в карьере. На прошлой неделе она уступила в финале в Монастире.

Для Зигемунд это был пятый финал WTA в карьере, у нее два титула.

Зигемунд во втором раунде сыграла самый продолжительный матч сезона WTA.