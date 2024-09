Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

21–22 сентября состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Манчестер Сити и Арсенал в центральном поединке тура сыграли вничью 2:2. Горожане вырвали 1 очко благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте. Украинский футболист канониров Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Ливерпуль на своем поле одолел Борнмут 3:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Челси в гостях выиграл у Вест Хэма 3:0. Игрок сборной Украины Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед расписали мировую 0:0.

Тоттенхэм на своем поле одолел Брентфорд 3:1. Егор Ярмолюк вышел в старте на поединок против шпор и провел 63 минуты.

Эвертон без Виталия Миколенко в гостях расписал ничью с Лестером.

Манчестер Сити сохранил лидерство в чемпионате Англии благодаря голу Стоунза. У горожан 13 очков. Ливерпуль с 12 пунктами занимает вторую позицию, а Астон Вилла с таким же количеством баллов замыкает топ-3.

Арсенал и Зинченко занимают 4-е место с 11 очками, а Челси и Мудрик идут на 5-й позиции с 10 пунктами. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 12-й строчке (6), Борнмут и Забарный – 13-е (5), а Эвертон с Миколенко – 19-й (1).

АПЛ 2024/25. 5-й тур, 21–22 сентября

Таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

Another action-packed weekend comes to a close 👍 pic.twitter.com/IAH44fUWEt

John Stones sends Man City back to the top of the table 🔝#MCIARS pic.twitter.com/XY8DbUAVDD