Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

21–22 сентября состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Манчестер Сити и Арсенал в центральном поединке тура сыграли вничью 2:2. Горожане вырвали 1 очко благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте. Украинский футболист канониров Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Ливерпуль на своем поле одолел Борнмут 3:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Челси в гостях выиграл у Вест Хэма 3:0. Игрок сборной Украины Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед расписали мировую 0:0.

Тоттенхэм на своем поле одолел Брентфорд 3:1. Егор Ярмолюк вышел в старте на поединок против шпор и провел 63 минуты.

Эвертон без Виталия Миколенко в гостях расписал ничью с Лестером.

Манчестер Сити сохранил лидерство в чемпионате Англии благодаря голу Стоунза. У горожан 13 очков. Ливерпуль с 12 пунктами занимает вторую позицию, а Астон Вилла с таким же количеством баллов замыкает топ-3.

Арсенал и Зинченко занимают 4-е место с 11 очками, а Челси и Мудрик идут на 5-й позиции с 10 пунктами. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 12-й строчке (6), Борнмут и Забарный – 13-е (5), а Эвертон с Миколенко – 19-й (1).

АПЛ 2024/25. 5-й тур, 21–22 сентября

Вест Хэм – Челси – 0:3

– 0:3 Тоттенхэм – Брентфорд – 3:1

– Брентфорд – 3:1 Саутгемптон – Ипсвич Таун – 1:1

Ливерпуль – Борнмут – 3:0

– Борнмут – 3:0 Лестер – Эвертон – 1:1

Фулхэм – Ньюкасл – 3:1

– Ньюкасл – 3:1 Астон Вилла – Вулверхэмптон – 3:1

– Вулверхэмптон – 3:1 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:2

Манчестер Сити – Арсенал – 2:2

Таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Манчестер Сити 5 4 1 0 13 - 5 13 2 Ливерпуль 5 4 0 1 10 - 1 12 3 Астон Вилла 5 4 0 1 10 - 7 12 4 Арсенал 5 3 2 0 8 - 3 11 5 Челси 5 3 1 1 11 - 5 10 6 Ньюкасл 5 3 1 1 7 - 6 10 7 Брайтон 5 2 3 0 8 - 4 9 8 Ноттингем Форест 5 2 3 0 6 - 4 9 9 Фулхэм 5 2 2 1 7 - 5 8 10 Тоттенхэм 5 2 1 2 9 - 5 7 11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 5 - 5 7 12 Брентфорд 5 2 0 3 7 - 9 6 13 Борнмут 5 1 2 2 5 - 8 5 14 Вест Хэм 5 1 1 3 5 - 9 4 15 Лестер 5 0 3 2 6 - 8 3 16 Кристал Пэлас 5 0 3 2 4 - 7 3 17 Ипсвич Таун 5 0 3 2 3 - 8 3 18 Саутгемптон 5 0 1 4 2 - 9 1 19 Эвертон 5 0 1 4 5 - 14 1 20 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5 - 14 1 Полная таблица

Another action-packed weekend comes to a close 👍 pic.twitter.com/IAH44fUWEt — Premier League (@premierleague) September 22, 2024