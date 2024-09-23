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  4. Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Англия
23 сентября 2024, 06:30 |
335
0

Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

21–22 сентября состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии

23 сентября 2024, 06:30 |
335
0
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

21–22 сентября состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Манчестер Сити и Арсенал в центральном поединке тура сыграли вничью 2:2. Горожане вырвали 1 очко благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте. Украинский футболист канониров Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Ливерпуль на своем поле одолел Борнмут 3:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Челси в гостях выиграл у Вест Хэма 3:0. Игрок сборной Украины Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед расписали мировую 0:0.

Тоттенхэм на своем поле одолел Брентфорд 3:1. Егор Ярмолюк вышел в старте на поединок против шпор и провел 63 минуты.

Эвертон без Виталия Миколенко в гостях расписал ничью с Лестером.

Манчестер Сити сохранил лидерство в чемпионате Англии благодаря голу Стоунза. У горожан 13 очков. Ливерпуль с 12 пунктами занимает вторую позицию, а Астон Вилла с таким же количеством баллов замыкает топ-3.

Арсенал и Зинченко занимают 4-е место с 11 очками, а Челси и Мудрик идут на 5-й позиции с 10 пунктами. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 12-й строчке (6), Борнмут и Забарный – 13-е (5), а Эвертон с Миколенко – 19-й (1).

АПЛ 2024/25. 5-й тур, 21–22 сентября

  • Вест Хэм – Челси – 0:3
  • Тоттенхэм – Брентфорд – 3:1
  • Саутгемптон – Ипсвич Таун – 1:1
  • Ливерпуль – Борнмут – 3:0
  • Лестер – Эвертон – 1:1
  • Фулхэм – Ньюкасл – 3:1
  • Астон Вилла – Вулверхэмптон – 3:1
  • Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0
  • Брайтон – Ноттингем Форест – 2:2
  • Манчестер Сити – Арсенал – 2:2

Таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 5 4 1 0 13 - 5 13
2 Ливерпуль 5 4 0 1 10 - 1 12
3 Астон Вилла 5 4 0 1 10 - 7 12
4 Арсенал 5 3 2 0 8 - 3 11
5 Челси 5 3 1 1 11 - 5 10
6 Ньюкасл 5 3 1 1 7 - 6 10
7 Брайтон 5 2 3 0 8 - 4 9
8 Ноттингем Форест 5 2 3 0 6 - 4 9
9 Фулхэм 5 2 2 1 7 - 5 8
10 Тоттенхэм 5 2 1 2 9 - 5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 5 - 5 7
12 Брентфорд 5 2 0 3 7 - 9 6
13 Борнмут 5 1 2 2 5 - 8 5
14 Вест Хэм 5 1 1 3 5 - 9 4
15 Лестер 5 0 3 2 6 - 8 3
16 Кристал Пэлас 5 0 3 2 4 - 7 3
17 Ипсвич Таун 5 0 3 2 3 - 8 3
18 Саутгемптон 5 0 1 4 2 - 9 1
19 Эвертон 5 0 1 4 5 - 14 1
20 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5 - 14 1
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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