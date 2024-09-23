Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
21–22 сентября состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии
21–22 сентября состоялись матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Манчестер Сити и Арсенал в центральном поединке тура сыграли вничью 2:2. Горожане вырвали 1 очко благодаря голу Джона Стоунза на 90+8-й минуте. Украинский футболист канониров Александр Зинченко не попал в заявку на игру.
Ливерпуль на своем поле одолел Борнмут 3:0. Украинский защитник вишен Илья Забарный провел на поле все 90 минут.
Челси в гостях выиграл у Вест Хэма 3:0. Игрок сборной Украины Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед расписали мировую 0:0.
Тоттенхэм на своем поле одолел Брентфорд 3:1. Егор Ярмолюк вышел в старте на поединок против шпор и провел 63 минуты.
Эвертон без Виталия Миколенко в гостях расписал ничью с Лестером.
Манчестер Сити сохранил лидерство в чемпионате Англии благодаря голу Стоунза. У горожан 13 очков. Ливерпуль с 12 пунктами занимает вторую позицию, а Астон Вилла с таким же количеством баллов замыкает топ-3.
Арсенал и Зинченко занимают 4-е место с 11 очками, а Челси и Мудрик идут на 5-й позиции с 10 пунктами. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 12-й строчке (6), Борнмут и Забарный – 13-е (5), а Эвертон с Миколенко – 19-й (1).
АПЛ 2024/25. 5-й тур, 21–22 сентября
- Вест Хэм – Челси – 0:3
- Тоттенхэм – Брентфорд – 3:1
- Саутгемптон – Ипсвич Таун – 1:1
- Ливерпуль – Борнмут – 3:0
- Лестер – Эвертон – 1:1
- Фулхэм – Ньюкасл – 3:1
- Астон Вилла – Вулверхэмптон – 3:1
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 0:0
- Брайтон – Ноттингем Форест – 2:2
- Манчестер Сити – Арсенал – 2:2
Таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
Another action-packed weekend comes to a close 👍 pic.twitter.com/IAH44fUWEt— Premier League (@premierleague) September 22, 2024
John Stones sends Man City back to the top of the table 🔝#MCIARS pic.twitter.com/XY8DbUAVDD— Premier League (@premierleague) September 22, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анджей Василевски отметил физическую силу Даниэля
Бывший чемпион мира остался недоволен результатом поединка, в котором Энтони проиграл Дюбуа