Классная игра вратарей. МЮ не сумел выиграть в матче АПЛ
Онана и Хендерсон сыграли надежно
Манчестер Юнайтед в выездном матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл вничью 0:0 с Кристал Пэлас. Гости владели преимуществом, однако здорово сыграл вратарь Дин Хендерсон.
Правда, во втором тайме успел себя проявить и Андре Онана, который спас команду после ударов подряд от Нкетиа и Сарра.
Кристал Пэлас в нынешнем сезоне еще не добыл ни одной победы, выдав худший старт чемпионата за последние 7 лет. Сейчас у команды три очка.
МЮ набирает 7 пунктов и до матчей конкурентов идет на 11-й позиции.
Чемпионат Англии. 5-й тур
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0
Кристал Пэлас: Хендерсон, Лакруа, Гуэхи, Ричардс, Муньос, Уортон (Лерма, 46), Камада, Митчелл, Нкетиа (Хьюз, 66), Эзе (Шлупп, 90+1), Матета (Сарр, 46)
МЮ: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Эриксен (Угарте, 76), Мейну, Диалло (Хойлунд, 76), Фернандес, Гарначо, Зиркзе (Рэшфорд, 61)
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