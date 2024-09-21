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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.09.2024 19:30 – FT 0 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
21 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:46
238
2

Классная игра вратарей. МЮ не сумел выиграть в матче АПЛ

Онана и Хендерсон сыграли надежно

21 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:46
238
2
Классная игра вратарей. МЮ не сумел выиграть в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед в выездном матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл вничью 0:0 с Кристал Пэлас. Гости владели преимуществом, однако здорово сыграл вратарь Дин Хендерсон.

Правда, во втором тайме успел себя проявить и Андре Онана, который спас команду после ударов подряд от Нкетиа и Сарра.

Кристал Пэлас в нынешнем сезоне еще не добыл ни одной победы, выдав худший старт чемпионата за последние 7 лет. Сейчас у команды три очка.

МЮ набирает 7 пунктов и до матчей конкурентов идет на 11-й позиции.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0

Кристал Пэлас: Хендерсон, Лакруа, Гуэхи, Ричардс, Муньос, Уортон (Лерма, 46), Камада, Митчелл, Нкетиа (Хьюз, 66), Эзе (Шлупп, 90+1), Матета (Сарр, 46)

МЮ: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Эриксен (Угарте, 76), Мейну, Диалло (Хойлунд, 76), Фернандес, Гарначо, Зиркзе (Рэшфорд, 61)

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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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В створ : 4 - 5. Так что  вот так.
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Stan S.
Давно пора гнать эту секту свидетелей Ерика. 
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