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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.09.2024 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
21 сентября 2024, 01:17 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:18
36
0

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 сентября в 19:30 по Киеву

21 сентября 2024, 01:17 | Обновлено 21 сентября 2024, 01:18
36
0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября на «Селхерст Парк» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда воссоединялась с Ходжсоном в позапрошлом сезоне, чтобы преодолеть затянувшийся спад. Старина Рой не подвел, но вторая его каденция не была особенно длительной. Не дожидаясь лета, с менеджером расстались, более того, это позволяло его преемнику, Гласнеру, освоиться в Англии в боевых условиях. И Оливер настолько быстро и уверенно это сделал, что болельщики с оптимизмом предвкушали старт нового сезона. Но то ли так ударила продажа ведущего полузащитника, Олисе, то ли в целом заметное обновление состава сказалось на сыгранности, но старт стекольщиков получился плохим. Только Норвич в Кубке Лиги обыграли, зато 4:0. Но при этом были поражения от соседей, Брентфорда и Вест Хэма, и лишь с еще одним представителем Лондона, Челси, получилось взять ничью. С Лестером тоже разделили очки, сыграв 1:1.

Манчестер Юнайтед

Клуб безусловно провалил прошлый сезон. Иначе оценить последнее место в группе Лиги чемпионов и откат с третьего места на восьмое в невозможно. 14 поражений и отрицательная разница голов! Но в этой бочке дегтя напоследок получилось добиться ложки меда, и немаленькой: и Манчестер Сити в дерби обыграли, и трофей взяли, и пропуск в Лигу Европы - и все это одной победой, в финале кубка страны. Но после летней паузы и усиления в виде Зиркзее, Йоро (этот сразу сломался), Де Лигта, Мазрауи и, в дэдлайн, Угарте, проблемы никуда не исчезли. Обыграв Фулхэм только за счет гола на 87-й минуте, потом красные дьяволы проиграли Брайтону и Манчестер Юнайтед. Но после паузы МЮ только выигрывает, причем крупно: 3:0 с Саутгемптоном в АПЛ, 7:0 с Барнсли в Кубке Лиги.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стекольщики смогли обыграть МЮ в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не считают, что манкунианцы будут таким уж фаворитом на выезде, да и парни Гласнера, кажется, постепенно оживают. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
21 сентября 2024 -
19:30
Манчестер Юнайтед
Тотал голов больше 2.5 1.62 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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