Битва грандов. Ман Сити спас игру против Арсенала на 90+8 минуте

22 сентября в 18:30 состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити на 9-й минуте (1:0).

На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет для канониров (1:1). На 45+1 минуте Габриэл забил гол в раздевалку и вывел канониров вперед (2:1).

На 90+8 минуте Джон Стоунз спас ничью для Ман Сити (2:2).

Лидеры АПЛ: Ман Сити (13 очков), Ливерпуль, Астон Вилла (по 12), Арсенал (11), Челси, Ньюкасл (по 10).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

АПЛ. 5-й тур, 22 сентября

Манчестер Сити – Арсенал – 2:2

Голы: Холанд, 9, Стоунз, 90+8 – Калафьори, 22, Габриэл, 45+1

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер (Стоунз, 78), Гюндоган, Родри (Ковачич, 21), Бернарду Силва, Доку (Фоден, 70), Холанд, Савио (Грилиш, 78).

Арсенал: Райя, Калафьори (Кивер, 74), Габриэл, Салиба, Тимбер (Льюис-Скелли, 90+2), Райс, Партей, Мартинелли (Габриэл Жезус, 87), Сака (Уайт, 46), Хаверц, Троссард.

Предупреждения: Эдерсон (23), Троссард (34), Рубен Диаш (45+1), Партей (45+7), Льюис-Скелли (65), Райс (83), Бернарду Силва (90+1), Габриэл Жезус (90+6), Гвардиола (90+8).

Удаление: Троссард (45+8).

Турнирная таблица АПЛ