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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
22.09.2024 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
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Англия
22 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 20:54
2651
10

Битва грандов. Ман Сити спас игру против Арсенала на 90+8 минуте

Джон Стоунз в компенсированное время принес ничью горожанам

22 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 20:54
2651
10
Битва грандов. Ман Сити спас игру против Арсенала на 90+8 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в 18:30 состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити на 9-й минуте (1:0).

На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет для канониров (1:1). На 45+1 минуте Габриэл забил гол в раздевалку и вывел канониров вперед (2:1).

На 90+8 минуте Джон Стоунз спас ничью для Ман Сити (2:2).

Лидеры АПЛ: Ман Сити (13 очков), Ливерпуль, Астон Вилла (по 12), Арсенал (11), Челси, Ньюкасл (по 10).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

АПЛ. 5-й тур, 22 сентября

Манчестер Сити – Арсенал – 2:2

Голы: Холанд, 9, Стоунз, 90+8 – Калафьори, 22, Габриэл, 45+1

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер (Стоунз, 78), Гюндоган, Родри (Ковачич, 21), Бернарду Силва, Доку (Фоден, 70), Холанд, Савио (Грилиш, 78).

Арсенал: Райя, Калафьори (Кивер, 74), Габриэл, Салиба, Тимбер (Льюис-Скелли, 90+2), Райс, Партей, Мартинелли (Габриэл Жезус, 87), Сака (Уайт, 46), Хаверц, Троссард.

Предупреждения: Эдерсон (23), Троссард (34), Рубен Диаш (45+1), Партей (45+7), Льюис-Скелли (65), Райс (83), Бернарду Силва (90+1), Габриэл Жезус (90+6), Гвардиола (90+8).

Удаление: Троссард (45+8).

Турнирная таблица АПЛ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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MrStepanovM .
Шкода що Арсенал не втримав перемогу...
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+5
Sociopath
Просто абожнюю АПЛ за такі матчі  !!!   Фантастика!!!!
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+5
avk2307
Сьогодні гра на виняток від ЛЧ шних дуелей реально цікава. Команди були заряджені на 200%. Шкода Арсенал не втримав перемогу...
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+4
cooperchack
Гвардиола чуть не усрался. Арсенал был достоин победы,жаль что пропустили на минуте которой уже быть не должно было. Эти добавления по 8-9 минут полная херня 
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+1
prorok
Когда добавляет судья 7 минут с основному времени а играют больше не хорошо получается . 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Tower Bridge
В прошлом сезоне тут было 0:0.
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0
Natalka
Стоунз, передай от Меня хохланду, чтобы в следующем матче загадал такое - "если команда МС выиграет, то он /холанд э./ перестанет быть ебучим ушлёпком и конченным муженьком". А если "ничья", то всё остаётся так как было. Надобно Знать, что загадывать на победу  своей команды, хуесос хохландос. 
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0
T-800
выиграли по_сути АПЛ этим спасением
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0
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