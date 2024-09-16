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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
22.09.2024 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 сентября 2024, 02:26 |
17
0

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября поединок 5-го тура чемпионата Англии

16 сентября 2024, 02:26 |
17
0
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии после 4-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место, имея 12 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 10 пунктов и 2-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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