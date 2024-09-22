22 сентября на «Этихад» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда столкнулась с рядом неудач и тревожных звоночков. Тут и обидное, не по игре, поражение по пенальти в Лиге чемпионов мадридскому Реалу, и поражение в финале кубка - причем проиграли нестабильному соседу, Манчестер Юнайтед. А летом, продавая игроков, причем не только Канселу, что уже был не в обойме, но и Альвареса, приобрели только одного игрока, и то из Труа, входящего в свою же международную франшизу. А тут еще все более громкие обсуждения, чем закончится грядущее рассмотрение финансовых нарушений. И при всем этом, потеряв еще и Бобба надолго, Гвардиола начал сезон с победы в Суперкубке (пусть даже победили МЮ только в серии пенальти), и уже единолично лидирует в АПЛ - только горожане пока что не теряли очки. Но в Лиге чемпионов с Интером начали с 0:0.

Арсенал

Клуб показывает, что не зря считается главным конкурентом для Сити - по сути, именно он и бился до последнего за трофей и в 2023-м году, и прошлой весной. Летом получилось провести точечное усиление за счет подписания Калафьори, Мерино и Стерлинга. Все-таки одну осечку канониры не допустили, в меньшинстве после удаления Райса закончив только 1:1 с Брайтоном. Но все равно, играя без отсиживающего дисквалификацию за красную Деклана и ряда травмированных во главе с Эдегором, получилось выиграть Дерби Северного Лондона на поле Тоттенхэма. Но в Лиге чемпионов на поле Аталанты обошлись без голов, более того, Райа сделал сэйв (даже двойной!) недели в турнире - вполне могли проиграть.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Артета обыграл своего друга и учителя в Суперкубке, по пенальти, после чего канониры набрали четыре очка в двух очных матчах АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Сити. Но оба клуба в топ-матчах не впечатляют в атаке - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).