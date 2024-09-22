22.09.2024 18:30 – FT 2 : 2
Англия22 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:35
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Манчестер Сити – Арсенал – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
22 сентября 2024, 21:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:35
4404
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22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала
Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин
ГОЛ! 1:1. Риккардо Калафьори, 22 мин
ГОЛ! 1:2. Габриэл, 45+1 мин
ГОЛ! 2:2. Джон Стоунз, 90+8 мин
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
45’ +8
Леандро Троссар (Арсенал) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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